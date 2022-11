Em jogo de estreia no Catar, Brasil vence a Sérvia por 2 a 0

O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 nesta quinta-feira (24/11), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2022, em Doha, no Catar.

Em um jogo bastante truncado no primeiro tempo, a seleção não conseguiu encontrar muito espaço na defesa adversária e demonstrou certo nervosismo na hora de definir as jogadas.

Na segunda etapa a equipe conseguiu se encontrar em campo e as jogadas fluíram com menos dificuldades, até chegar ao primeiro gol de Richarlison.

Brasil e Sérvia repetiram o duelo da primeira fase da Copa da Rússia em 2018, quando as duas equipes também estavam no mesmo grupo. Naquele ano, o Brasil venceu por 2 a 0 em Moscou, com um gol em cada tempo.

Curiosamente, o árbitro da partida era o mesmo que apitou o jogo no Catar, o iraniano Alireza Faghani.

Primeiro tempo

O primeiro tempo começou com as duas equipes disputando espaço no meio do campo, o que resultou em muitas faltas. O sérvio Pavlovic, após derrubar Neymar, recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo, aos 6 minutos.

O primeira chance de gol veio somente aos 9 minutos. Casemiro deu um belo passe para Neymar na grande área, o camisa 10 dominou e tentou achar um espaço pra finalizar, mas a defesa afastou o perigo.

No decorrer da partida, o Brasil continuava tendo dificuldades para chegar ao gol adversário. Aos 21 minutos, Casemiro tentou de fora da área, mas o chute acabou desviando em um dos defensores.

Aos poucos, a seleção brasileira conseguiu aumentar o controle do jogo, sendo pouco ameaçada pelo adversário. Aos 23 minutos, em jogada rápida pela direita, Tadic cruzou com certo perigo para dentro da área brasileira tentando encontrar Aleksandar Mitrovic, mas o goleiro Alisson conseguiu interceptar.

Aos 26, Vini Jr. recebeu lindo passe de Thiago Silva dentro da área, mas o goleiro Vanja conseguiu bloquear o atacante brasileiro.

Casemiro acionou Richarlison que achou Rafinha em ótima posição. O atacante, porém, chutou fraco para a fácil defesa de Vanja.

A Sérvia tentou exercer pressão no campo brasileiro e alçar algumas bolas na área, tentando impor seu habitual jogo aéreo, mas não levou perigo real ao Brasil.

Aos 40, em contra-ataque rápido, Lucas Paquetá acionou Vini Jr. pelo lado esquerdo do ataque; com velocidade, o atacante brasileiro rouba a bola de Milenkovic na pequena área e por pouco não conseguiu concluir para o gol, sendo novamente bloqueado pela defesa sérvia.

Segundo tempo

No primeiro minuto após o reinício da partida, Raphinha roubou a bola de Strahinja Pavlovic dentro da área, ficou cara a cara com Vanja Milinkovic-Savic e chutou colocado em cima do goleiro. Quase o primeiro gol do Brasi.

Em seguida, Nemanja Gudelj tomou cartão amarelo por falta cometida por trás em Neymar na entrada da área. Na cobrança, o chute do camisa 10 desviou na barreira.

Aos 9 minutos, Vinícius Júnior fez jogada individual pela esquerda, passa por Zivkovic, dribla Milenkovic, cruza para dentro da área e Veljkovic rebate. Danilo pegou a sobra e chutou, mas foi travado.

Aos 15 minutos, Raphinha fez o passe da ponta-direita para a intermediária e Alex Sandro finalizou cruzado de na trave direita do gol sérvio.

O primeiro gol brasileiro na Copa surgiu de uma jogada iniciada por Vinícius Júnior, que finalizou colocado pelo lado esquerdo dentro da área, mas o goleiro defende; Richarlison pega o rebote e finaliza da entrada da pequena área, colocando o Brasil à frente no placar.

Aos 29 minutos, Vinícius Júnior fez o cruzamento de trivela pela ponta-esquerda, Richarlison dominou e finalizou de voleio no canto direito de Vanja Milinkovic-Savic, fazendo o segundo gol do Brasil.

Em outra boa chance para o ataque do Brasil, aos 36 minutos Gabriel Jesus fez um passe da entrada da área para trás e Casemiro chutou no travessão de Vanja.

Ficha técnica

Brasil 2 x 0 Sérvia

Local: Estádio Lusail, em Al Daayen

Arbitragem: Alireza Faghani (Irã), auxiliado por seus compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli. VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

Gols: Richarlison (17' - 28'/2T)

Cartões amarelos: Pavlovic (6'/1T), Lukic (19'/2T),

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) eNeymar (Antony); Raphinha (Martinelli), Richarlison (Gabriel Jesus) e Vini Jr (Rodrigo).

Técnico: Tite.

Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Gudelj (Ivan Ilic), Lukic (Darko Lazovic), Sergej Milinkovic-Savic, Zivkovic (Nemanja Radonjic), Mladenovic (Dusan Vlahovic), Tadic e Aleksandar Mitrovic (Nemanja Maksimovic).

Técnico: Dragan Stojkovic

rc/bl (ots)