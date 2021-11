O atacante Neymar assinou dia 01/07 a renovação de seu contrato com o Barcelona até junho de 2021, com cláusula de rescisão igual à do argentino Lionel Messi: 250 milhões de euros – quase 900 milhões de reais.

O atacante de 24 anos estava na mira de vários grandes times europeus. Segundo a imprensa espanhola, o Manchester United estava lançando uma "ofensiva total" para contratar Neymar, e o Paris Saint-Germain teria oferecido 30 milhões de euros líquidos por temporada a ele, o dobro do que ganha atualmente no Barça.