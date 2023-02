Em Bruxelas, Zelenski agradece apoio da UE e pede mais armas

Presidente da Ucrânia se reúne com líderes europeus e renova pedido por aviões de combate. Ao Parlamento, ele diz que Rússia quer "destruir estilo de vida europeu", e promete defender os valores do bloco.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, se reuniu nesta quinta-feira (09/02) com autoridades da União Europeia (UE) em Bruxelas e encaminhou um pedido por maior rapidez na entrega de armamentos, além do envio de aviões de combate para reforçar as defesas do país.

Kiev se preocupa com novas ofensivas das tropas russas após o fim do inverno no Hemisfério Norte (oficialmente 20 de março), com suas linhas de defesa sob forte pressão no leste e sul do país.

Na véspera, Zelenski esteve no Reino Unido para encontros com lideranças políticas, como o premiê Rishi Sunak e o rei Charles 3º, e na França, onde foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron e pelo chanceler alemão, Olaf Schozl. Em todas as escalas de seu giro pela Europa, Zelenski tinha a mesma agenda: pedir novas remessas de armamentos pesados, acrescentando os caças à demandas ucranianas.

"Eu simplesmente não tenho o direito de voltar para casa sem resultados", disse o ucraniano. Ele participou de uma cúpula de líderes da UE, onde voltou a sugerir a criação de um tribunal para responsabilizar a Rússia pela agressão militar na Ucrânia.

Nesta quinta-feira, a UE anunciou novas sanções à Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que as punições são voltadas aos "propagandistas" do presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo Von der Leyen, as medidas afetam mais de 10 bilhões de euros (56 bilhões de reais) em exportações e devem "sufocar ainda mais a máquina militar russa e abalar as fundações de sua economia".

Zelenski sugeriu que as sanções incluam a indústria russa de drones e mísseis. Ele detalhou que a Ucrânia precisa de sistemas de defesa antiaérea, mísseis, caças, tanques e munições.

Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, ladeado por lideres europeus em Bruxelas Foto: John Thys/AFP/Getty Images

"A Europa estará conosco até a vitória. Ouvi de diversos líderes europeus [...] sobre a prontidão para nos fornecer armas e apoio, inclusive aeronaves", disse o ucraniano. Ele manteve encontros bilaterais com várias lideranças europeias ao longo do dia, onde, segundo afirmou, conversou sobre "caças e outros aviões".

Ele pediu aos 27 chefes de Estado e de governo a agilização do envio de armamentos que já foram acordados. "Temos de reforçar a dinâmica de nossa cooperação. Temos que ser mais rápidos do que o agressor", ressaltou.

Discurso histórico no Parlamento Europeu

Antes de se reunir com os líderes, Zelenski fez um discurso no Parlamento Europeu, onde agradeceu à UE pelo apoio militar e por abrigar refugiados ucranianos em fuga do conflito.

Ele destacou que a Ucrânia luta pelos valores europeus ao se defender das agressões russas: a Rússia – que chamou de "a força mais antieuropeia em todo o mundo" – pretenderia destruir o estilo de vida de todos os 27 países da UE. "Não vamos permitir isso. Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, este é nosso estilo de vida."

Zelenski se disse grato pelo apoio dos parlamentares à candidatura ucraniana para se tornar um Estado-membro de UE, ressaltando que isso motiva seu país a "permanecer forte e manter o prumo". A Ucrânia vem realizando progressos para reunir as condições necessárias para, potencialmente, aderir ao bloco europeu, acrescentou.

Nesta quinta em Bruxelas, o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, afirmou que a Alemanha é a nação que fornece o "maior apoio financeiro e humanitário, assim como o apoio mais concreto em termos de armamentos". Ele assegurou que vai trabalhar para acelerar o prometido envio de tanques de guerra à Ucrânia.

rc/av (DPA, AFP, Lusa, Reuters, AP)