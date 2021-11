Ursula von der Leyen

Boletim de Notícias (23/06/21) - Segunda edição

O presidente Jair Bolsonaro foi alertado e recebeu documentos sobre irregularidades em contrato de compra da vacina indiana Covaxin, segundo declarações do deputado Luis Miranda. Seu irmão, o chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, teria sofrido pressão para assinar o contrato. Ouça este e outros destaques desta quarta-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.