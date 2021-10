Em Berlim, autoridade eleitoral se confunde e convida político não eleito a assumir cargo

O mês de outubro em imagens

Parlamentar britânico morre após ser esfaqueado em igreja

O parlamentar britânico David Amess morreu após ser esfaqueado várias vezes durante um encontro de rotina com seus eleitores em uma igreja no leste da Inglaterra. Um homem de 25 anos foi preso no local, suspeito de ser o autor do ataque. Amess, de 69 anos, era membro do Parlamento desde 1983. Representantes de todo o espectro político britânico expressaram choque e tristeza pela morte. (15/10)