Descoberto corredor oculto na Grande Pirâmide de Gizé

Por meio de tecnologia moderna, pesquisadores localizaram no Egito estrutura que poderia ajudar a desvendar mistério sobre a câmara mortuária do faraó Quéops.

Autoridades do Egito anunciaram nesta quinta-feira (02/03) a descoberta de um corredor oculto localizada dentro da Grande Pirâmide de Gizé, construída há 4,5 mil anos, que poderia levar à câmara mortuária do faraó Quéops – até agora um mistério, pois sua múmia e tesouro ainda não foram encontrados.

O corredor, cujo teto é triangular, tem 2,10 metros de largura e 9 metros de comprimento. Ele não é acessível pelo lado de fora da estrutura e só foi descoberto graças ao projeto internacional ScanPyramids, que usa instrumentos de alta tecnologia, como ultrassom e radiografia de raios cósmico, para estudar o interior de pirâmides.

Após a localização do corredor na Grande Pirâmide de Gizé, os cientistas usaram um minúsculo endoscópio passado por meio de uma fenda entre as pedras para obter as imagens do espaço. Iniciado em 2015, o projeto ScanPyramids conta com a participação de pesquisadores da Alemanha, França, Japão, Canadá e Egito.

Corredor descoberto tem 2,10 metros de largura e 9 metros de comprimento Foto: ScanPyramids

Para o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Mostafa Waziri, o corredor descoberto na entrada norte da pirâmide teria sido construído para aliviar a peso de outro corredor ainda não descoberto.

"Desejamos descobrir o tesouro do faraó Quéops, pois os tesouros de todos os outros faraós egípcios já foram descobertos, com exceção do de Quéops. E este é o mistério", destacou.

O mistério do corredor

Os arqueólogos ainda não sabem ao certo qual era o propósito do corredor. Um dos principais integrantes do ScanPyramids, Christoph Grosse, da Universidade Técnica de Munique, espera descobrir mais segredos ocultos.

"Há dois grandes blocos de calcário no final da câmara, e agora a questão é o que está por trás dessas pedras e abaixo da câmara", ressaltou.

O chefe do comitê científico do ScanPyramids, o famoso egiptólogo Zahi Hawas, destacou que se trata de um grande descobrimento, pois Queóps seria a única pirâmide que possui três níveis. Para ele, a estrutura estudada estaria escondendo ou protegendo algo.

Pesquisadores usaram minúsculo endoscópio para obter imagens do corredor Foto: ScanPyramids

"Até agora, a verdadeira câmara mortuária de Quéops nunca foi descoberta. Portanto, a hipótese é que o corredor estaria escondendo ou protegendo a câmara mortuária", acrescentou Hawas.

Localizada nos arredores do Cairo, a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, em referência ao faraó da Quarta Dinastia, é uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo.

Originalmente com uma altura de 146 metros, e agora com 139 metros, a Grande Pirâmide era a estrutura mais ata do mundo até 1889, quando foi concluída a construção da Torre Eiffel.

cn/lf (Efe, AFP, DW)