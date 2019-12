Eduardo Bolsonaro reassume liderança do PSL na Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) reassumiu nesta segunda-feira (16/12) a liderança do PSL na Câmara dos Deputados, substituindo a deputada Joice Hasselmann (SP), que tinha tomado posse do cargo há menos de uma semana.

Em meio a uma briga interna iniciada em outubro, deputados da ala bolsonarista recém-reintegrados à legenda por decisão judicial conseguiram fazer uma nova lista e destituíram Joice do posto. A mudança já constava na noite desta segunda-feira nos registros da Câmara dos Deputados.

Eduardo e Joice estão em lados opostos do PSL, que está rachado entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, e aliados do presidente da sigla, Luciano Bivar. Diante da crise, no último mês Bolsonaro anunciou a criação de um novo partido: Aliança pelo Brasil, ainda em processo de formalização.

Os deputados da ala bolsonarista tinham sido suspensos por decisão da executiva nacional do partido. Com isso, Eduardo foi substituído da liderança por sua rival, Joice. Mas, horas depois, a Justiça do Distrito Federal suspendeu as punições até o fim da deliberação sobre um processo que pede a nulidade da reunião do diretório.

Em consequência, os parlamentares bolsonaristas conseguiram retornar às suas funções partidárias, podendo, assim, assinar lista para pedir a mudança de comando.

Eduardo Bolsonaro havia conquistado o cargo em novembro após uma batalha de listas de apoio contra o deputado Delegado Waldir (GO). Ao chegar à liderança, Eduardo desistiu da indicação para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

MD/ots

