Em segundo lugar no ranking das cidades mais verdes da Alemanha fica Dortmund com cerca de 200 km² cobertos de vegetação. A cidade fica no coração da região industrial e de mineração do Ruhr, no oeste alemão.

A extração de carvão na Ruhrgebiet, região do Ruhr, foi durante décadas, o motor da economia alemã. Única cidade independente do Império Alemão em toda a Vestfália, Dortmund é o centro do modo de vida característico do Ruhrpott, como os habitantes chamam cordialmente a sua região carbonífera. A cidade já sediou por três vezes a Buga, bienal alemã de jardinagem e paisagismo: em 1959, 1969 e em 1991.