Dois homens são presos pela morte de jornalista na Irlanda do Norte

A polícia irlandesa anunciou neste sábado (20/04) a detenção de dois homens, com 18 e 19 anos, no âmbito da investigação da morte de uma jornalista, baleada na noite de quinta-feira na sequência de confrontos em Londonderry.

Os dois homens foram detidos com base na legislação antiterrorismo e foram conduzidos a um posto de polícia, em Belfast, para serem interrogados, informou a Polícia da Irlanda do Norte (PSNI, na sigla em inglês).

A jornalista, Lyra Mckee, tinha 29 anos.

Na sexta-feira, o presidente do Parlamento Europeu (PE) e a Federação Europeia de Jornalistas condenaram a morte da jovem repórter de investigação irlandesa baleada enquanto fazia a cobertura de tumultos num bairro da Irlanda do Norte.

Segundo as autoridades locais, a jornalista Lyra McKee morreu por volta de 23h horas no horário local (19h em Brasília) de quinta-feira em Londonderry, a segunda maior cidade da Irlanda do Norte.

Natural de Belfast, a jovem repórter foi atingida na cabeça por um homem com máscara que disparava contra a polícia no bairro de Creggan. Ela chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu.

Numa coletiva de imprensa na sexta-feira, o inspetor do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte Mark Hamilton afirmou que as autoridades acreditam que este foi "um ato terrorista cometido por violentos dissidentes republicanos". "É provável que o Novo IRA esteja por detrás" desta morte, afirmou o inspetor Mark Hamilton.

O acordo de 1998 pôs fim ao conflito na Irlanda do Norte, onde durante décadas as comunidades católico-republicana e protestante-unionista lutaram entre si. As negociações do Brexit levantaram, recentemente, preocupações de que a iminente introdução de controles de fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que continuará a pertencer à UE, poderia desencadear outra espiral de violência.

Desde o início do ano, houve várias explosões em Londonderry, mas sem vítimas. Um artefato explosivo detonou em frente a um tribunal no centro da cidade em janeiro, logo após as autoridades haver sido alertadas.

Londonderry – chamada simplesmente pela maioria de habitantes católicos de Derry – tem cerca de 85 mil habitantes e está localizada no extremo noroeste da Irlanda do Norte, na fronteira com a República da Irlanda.

JPS/lusa/ots

