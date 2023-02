Documentário francês "Sur l'Adamant" leva o Urso de Ouro

O documentário francês Sur l'Adamant, de Nicholas Philibert, venceu neste sábado (25/02) o Urso de Ouro da Berlinale. Foi a primeira vez que um documentário recebeu a principal estatueta do evento.

A 73ª edição do Festival de Cinema de Berlim também consagrou a espanhola Sofía Otero, de apenas nove anos, protagonista do filme 20.000 especies de abejas, que levou o prêmio de melhor interpretação entre os 19 filmes em competição.

O filme da espanhola Estíbaliz Urresola sobre uma criança que não se identifica nem com o gênero nem com o nome que lhe foi dado ao nascer obteve assim um dos principais prêmios do festival.

Já o prêmio de coadjuvante ficou com a alemã Thea Ehre, no papel de uma transexual recém-saída da prisão no filme Bis ans Ende der Nacht - Till the End of the night, de Christopher Hochhausler.

O júri internacional presidido pela atriz americana Kristen Stewart optou assim por distribuir as estatuetas entre produções de conteúdos complexos: Sur l'Adamant é um documentário rodado em um centro psiquiátrico em Paris, enquanto tanto o filme de Urresola como o de Hochhäusler focam na transexualidade.

Um dos filmes favoritos ao Urso de Ouro, o alemão Roter Himmel, de Christian Petzold, ganhou o Urso de Prata, o grande prêmio do júri, enquanto o prêmio de melhor diretor foi para o francês Philippe Garrel por Le grand Chariot.

Além de Stewart, o júri da 73ª edição da Berlinale teve entre os seus membros a cineasta espanhola Carla Simón, vencedora do Urso de Ouro em 2022 com Alcarràs.

O júri foi completado pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, a diretora alemã Valeska Grisebach e a americana Francine Maisler, além do diretor romeno Radu Jude - Urso de Ouro em 2021 com Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental- e seu colega chinês Johnnie To.

Sofía Otero recebeu prêmio pela atuação em "20.000 especies de abejas" Foto: Joerg Carstensen/dpa/AP/picture alliance

Tom claramente político

Este ano, a Berlinale também assumiu uma postura decididamente política. Na abertura, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fez um forte apelo em vídeo aos cineastas e artistas para que apoiem o seu país, sob aplausos frenéticos dos convidados.

"O cinema deve ficar fora da política?", perguntou Zelenski, para logo após responder: "Não se for uma política de crimes em massa, assassinato e terror, a política da Rússia de hoje".

Na cerimônia de abertura, a coordenadora da Berlinale, Mariette Rissenbeek, leu uma declaração: "A Berlinale e todos os cineastas declaram sua solidariedade com o povo da Ucrânia em sua luta pela independência e condenam a guerra de agressão nos termos mais fortes possíveis".

Além da estreia mundial de Superpower, de Sean Penn, outros trabalhos da Berlinale abordam a situação da Ucrânia. É o caso do documentário Eastern Front, filmado por Vitaly Mansky e Yevhen Titarenko na linha de frente de combate.

Iron Butterflies, um ensaio poético de Roman Liubyi, tem como ponto de partida o avião de passageiros MH17, da Malásia, que foi abatido sobre o leste da Ucrânia em 2014.

Já o documentário In Ukraine, de Piotr Pavlus e Tomasz Wolski, mostra, segundo o festival, a "realidade em que o país vive desde 24 de fevereiro de 2022".

"Qualquer um que faça filmes e mostre filmes em tempos sombrios resiste à falta de liberdade", disse a ministra da Cultura alemã, Claudia Roth, em seu discurso na cerimônia.

Ela disse que gostaria de entregar um prêmio a todas as pessoas "que esta noite não caminham em tapetes vermelhos, que não estão no centro das atenções, mas que resistem nos porões, nas estações de metrô ou na linha de frente".

Roth também lembrou das mulheres no Irã e no Afeganistão e dos homens que as apoiaram em sua luta pela liberdade.

Steven Spielberg recebeu o Urso de Ouro Honorário pelo conjunto da obra Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/picture alliance

Homenagem a Spielberg

O Festival de Cinema de Berlim também homenageou o diretor americano Steven Spielberg com o Urso de Ouro Honorário, pelo conjunto da sua obra de mais de meio século, que inclui sucessos como Tubarão, Indiana Jones e E.T., o extraterrestre.

Spielberg estava visivelmente emocionado ao receber o prêmio das mãos dos diretores da Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian. "Não fiz nada sozinho. Fiz todos os filmes em colaboração com excelentes pessoas. Minha vida inteira, minha família – tudo é cooperação", afirmou em cerimônia na terça-feira.

Representante brasileiro

Dirigido pelos brasileiros João Pedro Prado e Bárbara Santos, o filme Quarta-feira de cinzas foi selecionado para a Berlinale deste ano, na mostra Perspektive Deutsches Kino, em português, Perspectiva do Cinema Alemão, que reúne promessas do cinema do país europeu.

Além de dirigido, o curta-metragem é estrelado por brasileiros e tematiza a violência policial em favelas do país, mas oficialmente é uma produção da Alemanha, mais especificamente da Universidade de Cinema de Babelsberg e da Schuldenberg Films.

Com 30 minutos de duração, Quarta-feira de cinzas tem o formato de musical e conta a história de Demétria, uma mãe solteira que espera a filha Cora voltar da escola, enquanto uma operação policial acontece na favela em que moram.

Júri internacional foi presidido pela atriz americana Kristen Stewart Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Até domingo, um total de 287 filmes de 67 países serão exibidos na Berlinale em várias seções do programa. Após dois anos afetado pela pandemia, o evento voltou a acontecer em sua forma habitual – sem restrições de higiene, com cinemas lotados e recepções comemorativas.

Até a manhã de quarta-feira, 267 mil ingressos já haviam sido vendidos. Ao lado de Cannes e Veneza, a Berlinale é um dos principais festivais de cinema mundiais.

Todos os vencedores

Confira a lista completa dos premiados no Festival de Berlim na mostra competitiva e na Encounters, seção dedicada às novas linguagens cinematográficas.

Urso de Ouro: Sur l'Adamant, de Nicholas Philibert (França, Japão).

Urso de Prata Grande Prêmio do Júri: Roter Himmel, de Christian Petzold (Alemanha).

Urso de Prata Prêmio do Júri: Mal viver, João Canijo (Portugal).

Urso de Prata de Melhor Diretor: Philippe Garrel, por Le grand Chariot (França).

Urso de Prata de Melhor Atuação Protagonista: Sofía Otero, por 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola (Espanha).

Urso de Prata de Melhor Performance Coadjuvante: Thea Ehre, por Bis ans Ende der Nacht - Till the End of the night, de Christopher Hochhäusler (Alemanha).

Urso de Prata de Melhor Roteiro: Music de Angela Schanelec (Alemanha, França, Sérvia).

Urso de Prata pela Contribuição Artística: Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese (França, Itália, Polônia, Bélgica).

Prêmio de Melhor Filme da Encounters: Here, de Bas Devos (Bélgica).

Prêmio de Melhor Diretor da Encounters: El eco, de Tatiana Huezo (México).

Prêmio Especial do Júri da Encounters: Samsara, de Lois Patiño (Espanha).

Prêmio de Melhor Documentário: El eco, de Tatiana Huezo (México).

Prêmio de Melhor Estreia: Adentro mío estoy bailando, de Leandro Koch e Paloma Schachmann (Argentina).

Urso de Ouro de Melhor Curta-Metragem: Les chinilles, Michelle e Noel Keserwany (França).

Urso de Cristal da seção Generation 14Plus: Adolfo, de Sofía Auza (México).

le (EFE, ots)