O festival do filme na capital alemã apresenta o que há de melhor no mundo do cinema e o premia com o Urso de Ouro. Tradicionalmente, ele atrai não só diretores conceituados, mas também grandes estrelas e celebridades.

Durante os dias do Festival Internacional, Berlim respira cinema não só nas escuras salas de projeção, mas também numa enorme quantidade de eventos, como o Talent Campus e o Mercado Europeu do Cinema (EFM), que atrai produtores e distribuidoras de cinema do mundo todo. Os participante da mostra competitva concorrem ao Urso de Ouro. O Teddy Award – autodenominado "mais importante prêmio do filme queer do mundo" – transcorre paralelamente à Berlinale. Sua lista de premiados e homenageados é um verdadeiro "who's who" do universo cultural gay.