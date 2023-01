Sean Penn lançará documentário sobre a Ucrânia na Berlinale

O ator e diretor queria fazer um documentário sobre a ascensão do comediante Zelenski à presidência, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia mudou os planos. O resultado, "Superpower", será exibido no Festival de Berlim.

Em novembro de 2021, Sean Penn viajou à Ucrânia para um projeto cinematográfico – o ator e diretor americano visitou a região de Donetsk para ter uma ideia da situação na linha de combate nas zonas separatistas no leste ucraniano.

Posteriormente, Penn teve um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, que ocupa o cargo desde 2019. O ator americano também estave na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, dia da invasão do país pela Rússia e que deu início à guerra que já dura 11 meses.

De comediante a chefe de Estado imerso numa guerra

Originalmente, o filme deveria retratar o percurso improvável da carreira de Zelenski, que ascendeu de ator e comediante ao posto de chefe de Estado. Mas o início da guerra mudou os planos do projeto cinematográfico de Penn. E o resultado será exibido pela primeira vez na Alemanha.

O lançamento mundial do documentário Superpower (Superpotência, em tradução livre) será na 73ª edição da Berlinale, conforme anunciou o diretor artístico do Festival de Cinema de Berlim, Carlo Chatrian, nesta segunda-feira (23/01).

O ator e diretor americano visitou tropas ucranianas em zonas de combate na linha de frente com os separatistas pró-Rússia Foto: Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/AP/picture alliance

Um painel de discussão em abril do ano passado, Penn relatou como foi ter acompanhado Zelenski por alguns dias. "Nós nos encontramos com Zelenski, um homem de terno. Na manhã seguinte, os russos invadiram o país. Quando o vi novamente, ele estava vestindo roupas camufladas, e o mundo havia mudado", disse Penn, vencedor de duas estatuetas do Oscar na categoria de melhor ator pelos filmes Sobre Meninos e Lobos (2004) e Milk: A Voz da Igualdade (2009).

No ano passado, Penn foi proibido permanentemente de entrar na Rússia por causa de seu envolvimento com a Ucrânia. O ator tem se engajado no apoio a refugiados ucranianos. E em novembro de 2022, presenteou Zelenski com uma de suas duas estatuetas do Oscar – ele a quer de volta somente após a vitória ucraniana na guerra.

Programação da Berlinale 2023

A diretora-executiva da Berlinale, Mariëtte Rissenbeek, anunciou que várias ações de solidariedade para Ucrânia e Irã estão planejadas na programação do festival de cinema. Maiores detalhes serão anunciados em 7 de fevereiro, juntamente com as datas das exibições dos filmes no evento.

A 73ª edição da Berlinale será realizada entre os dias 16 e 26 de fevereiro.