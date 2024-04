Política Hungria

Dezenas de milhares de húngaros saem às ruas contra Orbán

06/04/2024 6 de abril de 2024

Manifestantes marcham em Budapeste liderados por adversário do premiê húngaro. Péter Magyar, antigo aliado do governo, diz que seu novo movimento político unirá esquerda e direita contra líderes corruptos do país.