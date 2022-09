A rainha Elizabeth 2ª nasceu em 21 de abril de 1926, mas as comemorações oficiais acontecem sempre no segundo sábado de junho. A tradição foi iniciada em 1748 pelo rei George 2º, cujo aniversário era em novembro, outono no hemisfério norte, Como o tempo não era proprício a celebrações públicas, ele simplesmente decidiu celebrar em uma época do ano melhor.