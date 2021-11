Departamento Federal de Investigações da Alemanha

Parlamento aprova legislação que aumenta o controle do governo sobre o Departamento Federal de Investigações (BND), em alemão BKA.

O Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão) aprovou em 2016 uma profunda reforma do Departamento Federal de Investigações (BND). A nova legislação reforça o monitoramento pelo governo do principal serviço de inteligência da Alemanha, ao mesmo tempo em que lhe permite explicitamente realizar certos tipos de atividades de vigilância.