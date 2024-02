Membro do conselho gestor de saúde local, Edson Maciel lamenta o estado de abandono de muitos imóveis da região onde vive há mais de 40 anos. "Da pandemia para cá, vimos muitos comércios fechando, imóveis fechando, as famílias adoeceram, os mais velhos morreram, os filhos saíram. Sobraram ferros-velhos fechados, que só podem ser abertos com autorização judicial", destaca.