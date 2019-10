De caiaque pelo rio Reno

Esta edição do Futurando mostra o trabalho de um designer fotográfico que há sete anos está recolhendo lixo nas águas do rio Reno, na Alemanha. No começo, os passeios de Stephan Horch eram só recreativos. Mas ele percebeu com rapidez a quantidade imensa de resíduos boiando e passou a registrar o que retirava das águas. Os registros acabaram mobilizando voluntários, que agora se juntam a Stephan para fazer verdadeiras faxinas aquáticas.

Na Dinamarca, uma ideia parecida foi colocada em prática. Empresas parceiras da iniciativa Green Kayak disponibilizam caiaques para que os remadores ajudem a recolher lixo na superfície das águas. Em troca, os participantes podem passear de graça.

Apesar de ser importante que rios estejam limpos, no caso do Reno, a água dele não vai diretamente para o consumo. Antes, ela passa por um tratamento para retirar impurezas liberadas pelas indústrias. E essencial também, em tempos de mudanças climáticas, é garantir os níveis de reservatórios de águas subterrâneas. Você vai entender por que essas águas são fundamentais e como elas beneficiam agricultores.

Você já se perguntou por que a água parece transparente quando está num copo de vidro, e no mar a nossa sensação é de que ela é azul? Será que é porque o mar reflete o céu, como costumamos dizer? Na verdade, não. A explicação está na física, na absorção e reflexão de luz. Os detalhes vamos explicar no Futurando desta semana.

Vamos exibir ainda a penúltima reportagem da nossa série sobre os 250 anos de nascimento de Alexander von Humboldt, o naturalista e explorador alemão que percorreu durante anos a América Latina. Mais de dois séculos atrás, Humbolt explorou 2.500 quilômetros da bacia do rio Orinoco, que hoje corta Venezuela e Colômbia. Um ecossistema rico em espécies.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

