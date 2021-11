Ídolo pop David Robert Jones nasceu em 1947 em Londres. Para evitar confusão com Davy Jones do The Monkees, ele escolheu o sobrenome Bowie, inspirado numa faca de caça.

David Bowie morreu em 2016 com uma bem-sucedida carreira de mais de cinco décadas, com direito a uma série de alteregos e um belo último álbum. A ficção científica de 1976 sobre um alienígena que cai na Terra foi o primeiro filme estrelado por David Bowie. Graças à atuação do astro pop e à cenografia surrealista, o longa-metragem é cultuado até hoje. Bowie contou que se sentia tão alienado quanto o personagem que estava interpretando, devido ao uso de cocaína na época.