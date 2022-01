Cuba aumenta pressão sobre jornalistas

Durante décadas, a agência de notícias espanhola EFE tem sido uma das fontes mais importantes de informação não-regime de Cuba. Mas isso pode acabar em breve.

"Eles estão prestes a nos expulsar de Cuba", disse a presidente da EFE, Gabriela Cañas, à emissora estatal americana Voice of America, ​​no início desta semana.

A EFE não se retirará voluntariamente da ilha, mas o regime está tornando quase impossível a realização de reportagens sérias. Em questão de semanas, a agência de notícias deve ser forçada a parar de atuar no país caribenho.

Apenas dois correspondentes da EFE na ilha ainda têm autorização de trabalho válida. Havana revogou o credenciamento de outros cinco jornalistas da agência em meados de novembro. Segundo a EFE, as autoridades não deram um motivo. Questionada pela DW, a agência governamental responsável também não forneceu nenhuma informação sobre o caso. Agora, diz Cañas, existe a possibilidade de a agência ter que encerrar suas atividades na ilha após quase 50 anos.

Trabalho árduo para os jornalistas

"Nunca foi fácil para os jornalistas trabalhar em Cuba", diz Juliane Matthey, assessora de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras na América Latina. Durante anos, jornalistas críticos em Cuba foram ameaçados, atacados ou presos pelo Estado.

Em seu ranking anual de liberdade, a ONG classificou Cuba em 2021 em 171º lugar entre 180 países, atrás apenas de zonas de guerra e outros estados autoritários a totalitários.

Os eventos mais recentes não foram levados em conta. "Depois dos protestos de julho do ano passado, o regime apertou o cerco novamente", diz Matthey.

Em 11 de julho, protestos em massa se espalharam da capital, Havana, por toda a ilha. Foram as maiores manifestações em Cuba desde a vitória dos revolucionários em 1959. O regime comunista reagiu como seria de se esperar em uma ditadura: reprimiu brutalmente os protestos. Pelo menos uma pessoa foi morta.

De acordo com relatos da mídia internacional, cerca de 5.000 pessoas foram presas, incluindo figuras proeminentes da oposição, como o vencedor do Prêmio Sakharov Coco Fariñas e a YouTuber Dina Stars, que postou este vídeo em uma manifestação.

A maioria dos presos foi libertada após alguns dias - Dina Stars depois de um mês, e Coco Fariñas, em dezembro. Outros críticos do regime permanecem na prisão, incluindo vários jornalistas cubanos.

Censura na internet

De acordo com a constituição, a mídia privada é proibida em Cuba. No entanto, existe uma pequena rede de portais de notícias independentes na internet. Mas eles enfrentam represálias. No início de dezembro, a jornalista Mabel Páez foi espancada por homens encapuzados em sua casa depois que seu jornal noticiou a morte de um recruta do exército cubano. Em um vídeo do YouTube, Mabel relata que a polícia confiscou o relatório médico no hospital e a aconselhou a esquecer o caso.

Além dos canais governamentais, apenas a emissora venezuelana TeleSUR pode ser vista na televisão.

As informações não governamentais em Cuba estão disponíveis apenas em fontes privadas ou na internet. É por isso que restringir o trabalho da mídia estrangeira como a EFE não é apenas uma perda para o jornalismo internacional, mas também para os próprios cubanos, diz o dissidente cubano Yúnior García Aguilera, um dos principais organizadores dos protestos de julho.

No entanto, a maioria das pessoas em Cuba usa a internet quase exclusivamente para as redes sociais - principalmente para enviar mensagens e fotos para suas famílias em casa e no exterior.

Yunior Garcia foi um dos organizadores dos protestos de julho Foto: Ramon Espinosa/AP/picture alliance

Internet severamente restrita

Isso também se deve ao fato de o uso da internet ser severamente restrito, explica García, que conversou com DW do exílio na Espanha. As mídias sociais são monitoradas. Qualquer pessoa que publique conteúdo crítico ao regime pode esperar penalidades. Além disso, há grandes obstáculos para acompanhar as notícias internacionais. "Um bom acesso à internet custaria a muitos cubanos metade de seus salários. Muitos sites estão bloqueados e só podem ser acessados ​​via VPN". E configurá-la requer certo conhecimento.

Os protestos de julho diminuíram depois de apenas cinco dias, provavelmente porque o regime bloqueou a internet para impedir que eles fossem organizados e coordenados. No entanto, a internet é um importante canal de comunicação para a oposição, diz García.

O especialista em América Latina Günther Maihold não se surpreende que o regime tenha deixado de noticiar cada vez mais desde então. "Os protestos e, acima de tudo, sua extensão claramente perturbaram o governo", diz o vice-diretor do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP), em Berlim. "Na busca por culpados, a imprensa é um dos primeiros endereços."

Protestos de julho de 2021 foram os maiores em décadas Foto: Alexandre Meneghini/Reuters

Ninguém está seguro

A proibição de jornalistas da EFE ocorreu dias antes de um protesto planejado pela oposição para 15 de novembro. "Eles querem evitar reportagens sobre locais e o número de participantes", suspeita Maihold. Ainda não se sabe se outros meios de comunicação estrangeiros sofreram restrições semelhantes recentemente. Várias agências de notícias não responderam à DW ou se recusaram a dar declarações.

Organizações de ajuda internacionalmente ativas também não quiseram comentar o tema da liberdade de informação em Cuba. Entre os motivos, está a preocupação de que seus funcionários pudessem sofrer represálias.

Embora a Constituição cubana permita manifestações pacíficas,o regime impediu os protestos de 15 de novembro, colocando organizadores como Yunior García em prisão domiciliar e fazendo com que policiais ocupassem as ruas. Um dia depois, Cuba permitiu que García viajasse para a Espanha sem ser molestado. Agora, ele quer continuar da Europa seu trabalho político.