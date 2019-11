Crianças pescam munição da Segunda Guerra na Alemanha

Três crianças que foram pescar no leste da Alemanha levaram um susto ao retirar da lagoa munições da Segunda Guerra Mundial, informou a polícia alemã neste domingo (18/11).

De acordo com a polícia, as crianças teriam usado um ímã para pescar no lago localizado próximo ao vilarejo de Wölfis, no estado da Turíngia. Quando puxaram a linha, elas ficaram chocadas ao descobrir que pescaram vários pedações de munições e fragmentos de bala da Segunda Guerra.

Crianças se assustaram ao descobrir que pescaram restos de munição e balas na Segunda Guerra

Depois de perceberem o que pescaram, as crianças chamaram imediatamente a polícia. O incidente ocorreu no sábado.

Autoridades isolaram a região, que fica a 20 quilômetros da cidade de Gotha, para limpar a região. Ninguém ferido no incidente.

Em comunicado, a polícia lembrou que qualquer pessoa que encontrar itens que acredite ser munição ou bombas da guerra deve alertar imediatamente as autoridades e deixar os objetos no local onde foram encontrados.

Quase 75 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ainda está repleta de bombas e outros tipos de armamentos que não foram detonados. A descoberta destes artefatos acontece na maioria das vezes por acaso ou durante obras.

CN/dpa/dw

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter