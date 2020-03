+ Coronavírus: As últimas notícias sobre a pandemia +

Resumo desta segunda-feira (29/03):

Mundo tem mais de 723 mil casos confirmados, mais de 34 mil mortes e 152 mil pacientes recuperados

Brasil tem 4.256 casos e 136 mortes, segundo Ministério da Saúde

Alemanha tem mais de 57 mil infecções e 455 mortes

Twitter apaga postagens de Bolsonaro

China registra menos de 2,5 mil casos ativos de coronavírus pela primeira vez desde janeiro

Trump prolonga isolamento social até 30 de abril

Espanha passa China em número de casos de coronavírus

9:22 – Olimpíadas de Tóquio têm nova data: 23 de julho a 8 de agosto de 2021

O Comitê Olímpico Internacional (COI) e os organizadores dos Jogos de Tóquio 2020 anunciaram que a nova data de abertura das Olimpíadas será no dia 23 de julho de 2021. Os jogos devem durar até 8 de agosto.

Já os Jogos Paralímpicos serão entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro

As duas partes concordaram com as novas datas em uma conversa telefônica, na qual também participaram o governo japonês e de Tóquio, após a decisão da última terça-feira, quando decidiram adiar a data original dos Jogos - por conta da pandemia do novo coronavírus –, previsto inicialmente para começar no dia 24 de julho deste ano. Ainda faltava o anúncio das novas datas.

A conversa telefônica, segundo veículos de comunicação do Japão, envolveu o presidente do COI, Thomas Bach; o presidente do comitê organizador de Tóquio 2020, Yoshiro Mori; o governador de Tóquio, Yuriko Koike, e o ministro dos Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto.

08:05 - Número de infecções na Itália cresce mais lentamente

O número de casos de coronavírus na Itália segue crescendo, porém, de forma mais lenta. De acordo com dados da Defesa Civil italiana divulgados nesta segunda-feira (30/03), foram registrados 5.217 novos casos, elevando o total para 97.689. O número de novas notificações em um dia, no entanto, é o menor desde a última quarta-feira.

A Itália registra 10.779 mortes, sendo 756 delas nas últimas 24 horas. O país planeja prolongar a quarentena, que teria fim no dia 3 de abril, por pelo menos mais duas semanas, segundo a imprensa do país.

A Itália já registrou mais de 10 mil mortes pelo coronavírus

07:30 – Espanha passa China em número de casos de coronavírus

A Espanha registrou, nas últimas 24 horas, 6.398 novos casos de coronavírus, elevando o total para 85.195 (8% a mais do que no dia anterior) e ultrapassou o total de infectados na China (cerca de 82 mil). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30/03) pelo Ministério da Saúde espanhol.

O número torna-se ainda mais impressionante se comparadas as populações dos dois países: a Espanha tem cerca de 47 milhões de habitantes, e a China, mais de 1,4 bilhão.

Segundo as autoridades espanholas, nas últimas 24 horas, foram registradas 812 mortes, elevando o balanço total para 7.340 e tornando a Espanha o segundo país no mundo com maior número de mortes, ficando atrás apenas da Itália (10.779 mortes).

Juntas, as duas nações europeias têm mais da metade das cerca de 34 mil mortes provocadas pela covid-19 em todo o mundo.

07:00 - Secretário das Finanças do estado de Hessen, na Alemanha, é encontrado morto

O secretário das Finanças do estado alemão de Hessen, Thomas Schäfer, foi encontrado morto em uma ferrovia perto de Frankfurt no último sábado (28/03). A polícia e a promotoria pública acreditam que Schäfer tenha cometido suicídio.

O governador de Hessen, Volker Bouffier, afirmou que Schäfer estava vivendo sob preocupação e estresse devido à atual pandemia de covid-19, a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus.

Nos últimos dias, Schäfer, que tinha 54 anos, apareceu regularmente em público para informar, por exemplo, sobre assistência financeira durante a crise do coronavírus.

Ele era membro da União Democrata Cristã (CDU), partido da chanceler federal alemã, Angela Merkel. Ele atuava na política estadual de Hessen há mais de duas décadas, onde era secretário as Finanças há quase dez anos. A capital financeira da Alemanha, Frankfurt, fica em Hessen e é a maior cidade do estado.

Schäfer era apontado como provável sucessor de Bouffier, se ele decidisse não concorrer à reeleição em 2023. No domingo, o governador disse que recebeu a notícia com "tristeza e descrença".

"Sua principal preocupação era se ele conseguiria atender às enormes expectativas da população, especialmente em relação à ajuda financeira", declarou Bouffier. "Para ele, claramente não havia saída. Ele estava desesperado e nos deixou. Isso nos chocou, me chocou", acrescentou.

A presidente da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, tuitou: "A notícia sobre a morte súbita de Thomas Schäfer me chocou, chocou a todos nós da CDU. Ela nos atinge e nos deixa tristes e perplexos. Agora, todos os nossos pensamentos e orações estão com a família dele." Schäfer deixa a esposa e dois filhos.

A DW evita noticiar suicídios porque há indícios de que relatos sobre o assunto podem levar pessoas a imitar tais ações. Se você enfrenta problemas emocionais e tem pensamentos suicidas, não deixe de procurar ajuda profissional. Você pode buscar ajuda neste site: https://www.befrienders.org/portugese

Thomas Schäfer estava vivendo sob preocupação e estresse devido à atual pandemia de covid-19

06:20 - Número de casos de coronavírus na Alemanha passa de 57 mil

O número de infecções por coronavírus na Alemanha continua aumentando. Segundo dados do Instituto Robert Koch, responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha, divulgados nesta segunda-feira (30/03), foram registrados 4.751 novos casos, elevando o total para 57.298. Além disso, a Alemanha contabiliza 66 novas mortes em consequência da covid-19, totalizando 455.

Os estados mais atingidos são a Baviera (13.989 casos e 127 mortes), a Renânia do Norte-Vestfália (12.178 casos e 101 mortes) e Baden-Württemberg (10.943 casos e 119 mortes).

Alemanha contabilizou 66 novas mortes em consequência da covid-19, totalizando 455

05:50 – China registra menos de 2,5 mil casos ativos de coronavírus pela primeira vez desde janeiro

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta segunda-feira (30/03) que, pela primeira vez desde janeiro, o número de casos ativos de infecções pelo coronavírus ficou abaixo de 2,5 mil. Segundo a entidade, há atualmente 2.369 infectados no país. O número inclui 31 novos casos contabilizados entre sábado e à 0h de segunda-feira (horário local), dos quais 30 são de pessoas que vieram do exterior, os chamados casos importados.

De sexta-feira para sábado, quando a proibição de entrada de estrangeiros no país entrou em vigor, a China havia detectado 44 casos importados.

O único caso de infecção local relatado pelas autoridades chinesas ocorreu na província de Gansou, no norte do país. Foram contabilizadas quatro mortes, todas em Wuhan, onde estão também 597 dos 633 pacientes que, segundo números do governo, estão em estado grave devido à covid-19.

O número total de pessoas infectadas na China desde o início da pandemia é de 81.470, das quais 3.304 morreram.

Leia mais sobre a situação atual na China

Retorno à normalidade na China: passageiros em estação de trem de Wuhan, em 28 de março

02:00 - Trump prolonga isolamento social até 30 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu prolongar as diretrizes de isolamento social até pelo menos 30 de abril, em resposta à acentuada alta no número de infectados e de mortes causadas pelo novo coronavírus.

O período inicial de confinamento era de 15 dias, até esta segunda-feira e, apesar de Trump ter levantado a possibilidade de aliviar as restrições, ao menos nas zonas do país menos afetadas pela covid-19, acabou decidindo pelo prolongamento.

A decisão foi anunciada após Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA e membro da força-tarefa montada por Trump para lidar com a pandemia, afirmar neste domingo que entre 100 mil e 200 mil pessoas podem morrer nos Estados Unidos vítimas da covid-19.

"Nada seria pior que declarar vitória antes de que a vitória seja alcançada", disse Trump em coletiva de imprensa.

As diretrizes federais de resposta ao novo coronavírus recomendam que se evitem reuniões e instam os idosos e pessoas com problemas de saúde a ficar em casa. Os americanos são também aconselhados a trabalhar em casa sempre que possível e a evitar saídas para compras ou idas a restaurantes e bares e viagens não essenciais.

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, usados como referência na contagem global de casos do coronavírus, os EUA registram na manhã desta segunda cerca de 143 mil infecções e mais de 2,5 mil mortes.

"Nada seria pior que declarar vitória antes de que a vitória seja alcançada", disse Trump

01:30 - Argentina prorroga confinamento até o final da Semana Santa

A Argentina anunciou neste domingo (29/03) que o isolamento social, preventivo e obrigatório para a população do país desde o dia 20 de março, será estendido até o final da Semana Santa (12 de abril). Inicialmente, o confinamento terminaria na terça-feira (31/03).

"Tenho certeza de que isso faz muito sentido, e, se continuarmos a cumpri-lo, os resultados serão muito favoráveis", disse o presidente Alberto Fernández a jornalistas na residência presidencial de Olivos, em Buenos Aires, após reuniões com especialistas da área médica e governadores provinciais.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde da Argentina, o número total de pessoas infectadas pelo coronavírus no país é de 820, das quais 20 morreram.

Fernández disse que a Argentina é "um caso único no mundo" e ganhou a confiança da comunidade científica devido à rapidez com que a quarentena total foi colocada em prática para conter o avanço da pandemia, apresentando "resultados iniciais interessantes e bons".

"Se você olhar para a curva de crescimento [de pessoas infectadas] em nossa quarentena e compará-la com aqueles países que a colocaram em atraso, verá o quanto nós ganhamos", comentou.

O presidente argentino reiterou que o objetivo é tornar o crescimento das infecções mais lento e dar tempo aos hospitais para se prepararem para "quando chegar o pior momento" da pandemia.

00:15 - Twitter apaga postagens de Bolsonaro

A rede social Twitter apagou na noite deste domingo (29/03) dois vídeos publicados no perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro sobre a visita que ele fez ao comércio da região de Brasília. No lugar dos posts, aparece a mensagem: "Este tweet não está mais disponível porque violou as Regras do Twitter".

No domingo, Bolsonaro esteve em estabelecimentos comerciais, contrariando as recomendações do próprio ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que no sábado frisou a necessidade de isolamento social

para evitar o avanço da doença. Nos dois vídeos apagados, gravados durante as visitas, o presidente defende o fim das medidas de confinamento adotadas em vários estados do país e o uso de cloroquina no tratamento de pessoas com covid-19, apesar de a eficácia do medicamento ainda não ter sido comprovada.

Ao portal de notícias G1, o Twitter explicou que "anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir a covid-19". A rede social, porém, não detalhou quais dos trechos dos vídeos infringem as novas diretrizes.

Leia a notícia completa

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de domingo (29/03):

Mundo tem mais de 700 mil casos confirmados, mais de 33 mil mortes e 148 mil pacientes recuperados

Número diário de mortos na Espanha bate novo recorde

Alemanha tem 58 mil casos e 455 mortes

China alerta para segunda onda de infecções

Mais de 3 bilhões estão em confinamento no mundo

