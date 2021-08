Conservadores de Merkel desabam nas pesquisas

Os candidatos a chanceler federal da Alemanha

Janine Wissler e Dietmar Bartsch (A Esquerda)

Dietmar Bartsch, de 63 anos, e Janine Wissler, de 39, complementam-se. Bartsch vem do leste da Alemanha e é um pragmático que lidera seu partido no Parlamento desde 2015. Wissler vem do oeste alemão e é copresidente do partido desde fevereiro. Ela representa as posições mais radicais da esquerda, como o fim imediato das missões militares no exterior e de todas as exportações de armas.