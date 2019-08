Conservadores alemães pedem proibição da burca

Roupas que já foram ou continuam proibidas

Biquíni no Brasil

Em 1961, o então presidente Jânio Quadros proibiu o uso do biquíni em todas as praias e piscinas do território nacional, com justificativa de que se tratava de uma peça de roupa indecente. Maiôs cavados também não podiam ser usados por candidatas a miss.

Autoria: Claudia Unseld (rw)