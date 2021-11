O niqab é uma vestimenta muçulmana que cobre completamente o rosto da mulher, mas, diferentemente da burca, deixa os olhos descobertos. O preto é sua cor mais comum. Ele é usado com um vestido longo, chamado abaya.

O niqab é muito usado na Arábia Saudita, no Iêmen, no Omã e nos Emirados Árabes Unidos. Ele é um véu propriamente dito, cobrindo o rosto e o pescoço, com apenas uma abertura diante dos olhos. O niqab costuma ser usado sobre uma outra vestimenta de corpo inteiro, daí a confusão com a burca. Veja o que a DW Brasil publicou sobre o assunto.