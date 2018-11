Conselheiro de Trump anuncia encontro com Bolsonaro

O conselheiro de segurança nacional do Presidente dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (21/11) que vai viajar ao Rio de Janeiro em 29 de novembro e participar de uma reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro.

"Ansioso para encontrar o próximo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no Rio, em 29 de novembro. Compartilhamos muitos interesses bilaterais e trabalharemos juntos para expandir a liberdade e a prosperidade em todo o hemisfério ocidental", escreveu John Bolton na sua conta no Twitter.

Ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas durante o governo George W, Bush, Bolton é um crítico feroz de regimes como o da Venezuela e de Cuba e defende uma abordagem mais dura da Casa Branca em relação ao Irã. Durante o governo W. Bush, ele apoiou abertamente a invasão do Iraque. Pelas suas posições duras em temas externos e defesa, Bolton é frequentemente descrito como um "falcão” pela imprensa americana.

Ele assumiu o papel de conselheiro de Trump em abril deste ano. Ele também trabalhou para as administrações de Ronald Reagan e George H. Bush no final dos anos 1980 e início dos 1990. Ele também trabalhou como comentarista no canal conservador Fox News.

Este será o primeiro encontro oficial entre um representante do núcleo do presidente Donald Trump e o futuro chefe de Estado brasileiro. No início de novembro, pouco depois do segundo turno das eleições presidenciais, Bolsonaro se encontrou com embaixador americano no Brasil, P. Michael McKinley.

A reunião entre Bolton e Bolsonaro está prevista para ocorrer na véspera da reunião do G20 em Buenos Aires, na Argentina.

O presidente do Brasil, Michel Temer, convidou, este mês, Bolsonaro a acompanhá-lo na reunião do G20, mas fontes da equipe do futuro chefe de Estado disseram que o presidente eleito não poderá participar por motivos de saúde ainda decorrentes do ataque a faca que ocorreu durante a campanha eleitoral.

O conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA vai aproveitar a viagem a Buenos Aires para visitar o Brasil no dia anterior, em um novo sinal do interesse da Casa Branca em estreitar relações com Bolsonaro.

Trump telefonou a Bolsonaro no dia 29 de outubro para felicitá-lo pela sua vitória eleitoral e os dois concordaram em "trabalhar estreitamente" em "assuntos militares, comerciais e tudo o mais", disse o presidente americano no Twitter.

John Bolton descreveu Bolsonaro como um "aliado com ideias semelhantes" durante um discurso que fez sobre a América Latina, no início deste mês, em Miami, nos EUA.

