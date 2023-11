Conheça as locações na Alemanha do novo "Jogos Vorazes"

Da arquitetura nazista à pós-industrial, diversos locais do país, sobretudo na capital Berlim, inspiraram os produtores do novo lançamento da franquia, que se passe 64 anos antes dos filmes originais.

Oito anos depois de Katniss Everdeen disparar sua última flecha, os fãs de Jogos Vorazes podem enfim retornar a Panem. Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, novo filme da franquia, estreou nos cinemas do Brasil nesta quarta-feira (15/11).

Baseado no romance homônimo de 2020 de Suzanne Collins, o longa se passa 64 anos antes dos eventos do primeiro dos quatro filmes originais.

A trama acompanha os acontecimentos que levarão o jovem Coriolanus Snow a se tornar o tirânico presidente da ficcional Panem.

Interpretado por Donald Sutherland nos filmes originais, o papel de Snow cobe agora a Tom Blyth. Na nova produção, Blyth dá vida ao ambicioso jovem de 18 anos, oriundo de uma família tradicional falida, que é designado para ser o tutor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), selecionada como o tributo do empobrecido Distrito 12 na 10ª edição anual dos Jogos Vorazes, a sangrenta batalha que é a peça central da franquia.

Quando Lucy Gray canta desafiadoramente durante a cerimônia da colheita, onde os tributos dos Jogos Vorazes são escolhidos, ela se torna imediatamente uma estrela, e Snow vê uma oportunidade de tirar proveito da situação. Mas, como sugere o título do filme, só o tempo revelará quem é um melodioso pássaro e quem é uma serpente.

Tom Blyth e Rachel Zegler interpretam Coriolanus Snow e Lucy Gray Baird em "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" Foto: Lionsgate/LEONINE Studios

Um estádio olímpico, uma escola veterinária e um crematório

A maior parte de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes foi filmada na Alemanha, com alguns dos pontos de referência mais imponentes da capital alemã representando a grandeza desbotada de Panem do pós-guerra.

Um desses marcos é a Karl-Marx-Allee, uma avenida monumental de Berlim originalmente projetada para mostrar o prestígio da Alemanha Oriental comunista. De 1949 a 1961, nos seus primórdios, ela era inclusive chamada de Stalinallee, uma homenagem ao líder soviético Josef Stalin.

A Strausberger Platz, uma impressionante rótula na avenida, pode ser reconhecida no final do trailer (2'21") – com vários elementos de imagens geradas por computador que aumentam ainda mais seu fascínio totalitário.

O Estádio Olímpico de Berlim (Olympiastadion), em Charlottenburg, é outro exemplo. Atualmente sede do time de futebol Hertha BSC, ele foi construído pelos nazistas para os Jogos Olímpicos de 1936.

Com suas colunas neoclássicas – uma versão nazista da arquitetura grega – a construção majestosa e imponente já serviu de cenário para vários filmes no passado, incluindo Capitão América: Guerra Civil, da Marvel, e o épico de ação de Bollywood Don 2, estrelado por Shah Rukh Khan.

É fácil entender por que os produtores de Jogos Vorazes escolheram o local para evocar uma nação tirânica em busca da liberdade. Rachel Zegler deu uma mostra do que o público pode esperar num post com uma foto que tirou posando do lado de fora do Olympiastadion, diante das colunas gêmeas do Portão Leste.

Já o Teatro de Anatomia Veterinária, parte da Universidade Humboldt de Berlim, foi construído em 1790 como um centro de treinamento médico veterinário.

Projetado pelo arquiteto Carl Gotthard Langhans (o mesmo do famoso Portão de Brandemburgo), o edifício é hoje protegido. Ele foi reaberto ao público em 2012, quando sua restauração foi concluída, e desde então é frequentemente utilizado para exposições de arte.

O Teatro de Anatomia Veterinária, parte da Universidade Humboldt de Berlim Foto: Hannibal Hanschke/dpa/picture alliance

A construção central, com seu auditório abobadado em forma de meia-lua, é uma obra-prima do classicismo prussiano e provou ser irresistível para a equipe de produção de Jogos Vorazes.

Curiosamente, o filme de ficção científica Æon Flux (2005), estrelado por Charlize Theron, usou exatamente o mesmo local para uma de suas cenas.

O Teatro de Anatomia Veterinária de Berlim é cenário da Academia, escola de elite do Capitólio, a capital da fictícia Panem Foto: Courtesy of Lionsgate

Um crematório pode não parecer a melhor locação para um blockbuster de Hollywood. Mas a construção escolhida como pano de fundo da saga foi projetada pelo renomado arquiteto alemão Fritz Eisel. Inaugurada em 1999, ela é não só visualmente deslumbrante como evoca muitas emoções.

O estilo modernista e minimalista do Crematório Baumschulenweg visa criar um espaço funcional e digno para as pessoas lamentarem e se despedirem de seus entes queridos falecidos. Mas para um cineasta, o local oferece uma visão de um mundo futuro próximo, a apenas alguns passos do nosso.

A arquitetura modernista do Crematório Baumschulenweg em cena de "Jogos Vorazes: a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" Foto: Courtesy of Lionsgate

Locações distópicas de "Jogos Vorazes" também fora de Berlim

Jogos Vorazes: a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes atravessou a Alemanha em busca de locações adequadas para o luxuoso Capitólio e os terrenos baldios dos distritos suburbanos.

Algumas cenas externas foram rodadas no Landschaftspark de Duisburg, no estado da Renânia do Norte-Vestfália (oeste da Alemanha). Antiga sede de uma usina de carvão desativada em 1985, a área foi transformada num parque público com todo seu maquinário industrial – incluindo uma plataforma de 70 metros de altura que serve hoje de mirante.

O Landschaftspark de Duisburg, no local de uma usina de carvão desativada, virou Panem no novo filme da franquia "Jogos Vorazes" Foto: CHROMORANGE/picture alliance

No leste da Alemanha, elenco e equipe filmaram algumas cenas internas no Völkerschlachtdenkmal, o Monumento à Batalha das Nações, em Leipzig.

Um dos maiores memoriais de guerra da Europa, o monumento foi erguido em 1913 para comemorar o 100º aniversário da Batalha de Leipzig em outubro de 1813. A data marca o dia em que uma coalizão de exércitos da Rússia, Prússia, Áustria e Suécia, liderada pelo czar Alexandre I da Rússia e o general austríaco Karl Philipp, príncipe de Schwarzenberg, derrotou as tropas de Napoleão.

Na ocasião, havia soldados alemães lutando em ambos os lados e a batalha, que marcou o início da queda de Napoleão, é frequentemente usada como símbolo da falta de sentido da guerra.

O Monumento à Batalha das Nações é um dos marcos mais importantes de Leipzig Foto: Peter Schickert/picture alliance

A Alemanha não é o único país que serviu de palco para Panem no novo Jogos Vorazes. Várias cenas do filme foram rodadas na Polônia, principalmente no Salão do Centenário na Breslávia, um grande e imponente marco de concreto cuja característica central é uma cúpula de 23 metros de altura.