Como a comida afeta a nossa mente?

Por que ficamos com raiva ou calmos? A psicóloga e pesquisadora do cérebro Soyoung Park diz que o comportamento e as emoções também são influenciados pela nossa alimentação. Para comprovar isso, a cientista fez uma experiência com 87 voluntários. Em 2002, um estudo em presídios na Escócia também encontrou evidências similares. Observou-se que certos componentes nutricionais têm efeito sobre a agressividade. Confira neste programa quais nutrientes podem ajudar você a se tornar uma pessoa mais tranquila.

E uma dieta equilibrada também é importante para evitar a depressão. A origem dela tem muitas causas, por exemplo inflamação no corpo gerada pela chamada citocina. Trata-se de um mensageiro químico responsável pela regulação da inflamação. Cientistas alemães querem provar que alimentos gordurosos ativam a produção da citocina e, por isso, geram depressão. Entenda o estudo na reportagem.

Nossa equipe também foi pesquisar sobre outras substâncias responsáveis pelo bom funcionamento do nosso corpo e mente: os hormônios. Eles têm diferentes tarefas em nosso corpo como a adrenalina que nos dá energia para reagir ao perigo, ou como a dopamina e a feniletilamina que são responsáveis por sensações de quando se está apaixonado. Quer saber mais? Não perca este vídeo do Futurando!

E as taxas hormonais mudam com o passar do tempo, um dos casos mais famosos é a menopausa. Muito se sabe sobre a menopausa em mulheres que, em média, acontece por volta dos 52 anos. Além de não poderem mais gerar um bebê, algumas mulheres também vivenciam o aumento da sudorese, sonos agitados ou o ganho de peso. Já os efeitos da menopausa em homens são menos conhecidos. O Futurando explica como é a menopausa masculina, e os tratamentos dos sintomas indesejados em ambos os gêneros.

E nos jovens? Quais as consequências das alterações hormonais? Especialistas avaliam que o ritmo biológico na fase da puberdade faz com que o rendimento escolar fique comprometido logo pela manhã. Pois, segundo cientistas, adolescentes costumam ter sono mais tarde. Por isso, alguns cientistas acreditam que, nessa fase da vida, jovens não estão aptos a realizarem atividades logo de manhã. Uma instituição na Alemanha permite que os alunos administrem de maneira independente os horários. Veja os benefícios dessa iniciativa na próxima edição.

