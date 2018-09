Começa a 185ª Oktoberfest em Munique

A 185ª edição da Oktoberfest teve início neste sábado (22/09) em Munique com a abertura do primeiro barril de cerveja, exatamente ao meio-dia, no horário local, pelo prefeito da cidade, Dieter Reiter, no pavilhão Schottenhammel com as palavras O'zapf is (algo como "está aberto", em dialeto bávaro).

A capital bávara deve rá receber cerca de 6 milhões de visitantes durante os 16 dias do maior festival da cerveja em todo o mundo. No total, 16 pavilhões com quase 120 mil lugares serão atendidos pelas seis grandes cervejarias da cidade.

A Oktoberfest 2018 – também chamada de Wiesn, em alusão ao local da festa – vai até o dia 7 de outubro. A segurança foi reforçada com uma nova cerca em torno da área da festa, além de controles na entrada e policiais com câmeras acopladas ao corpo. Neste ano, a polícia também intensificou a vigilância por vídeo.

Continuam proibidas bolsas e mochilas maiores, como também sobrevoar a área da festa, incluindo drones. Entre os 600 policiais que vão atuar durante o evento estarão pela primeira vez os chamados "super-reconhecedores", especialistas em identificar rostos em meio à multidão e reconhecer possíveis criminosos.

O reforço na segurança também conta com a ajuda das redes sociais. Desde 2015, as autoridades vêm usando a hashtag #SicherZurWiesn para fornecer dicas sobre a segurança na chegada e na partida dos visitantes e informá-los sobre as atividades policiais.

De acordo com o Departamento de Turismo da cidade, nos anos anteriores, a receita média da Oktoberfest atingiu quase 1 bilhão de euros. Para Munique, o negócio bilionário tornou-se tão importante que a cidade registrou o termo Wiesn como marca em toda a Europa, evitando que ele fosse utilizado de forma "não honrosa".

Pela primeira vez, o preço de uma Mass – um litro de cerveja – supera o valor de 11 euros, chegando a 11,50 euros, o que significa um aumento de 3,6%, em comparação com o ano passado, um percentual bem acima do nível da inflação.

O diretor da Oktoberfest, Josef Schmid, reclamou antecipadamente do aumento, temendo que a festa acabe se tornando inacessível para muitas pessoas. Segundo ele, os altos preços afastam cada vez mais os participantes. Ele tentou, sem sucesso, impedir o aumento na Câmara Municipal de Munique.

No ano passado, 7,7 milhões de litros de cerveja, com teor alcoólico de 6,6%, foram consumidos durante a festa.

