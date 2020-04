Com Bolsonaro, liberdade de imprensa se deteriora no Brasil, diz ONG

"A chegada ao poder do presidente Jair Bolsonaro tensionou a relação do governo federal com a imprensa e contribuiu para o país caísse duas posições no Ranking 2020", afirma a ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF), se referindo à sua classificação anual da liberdade de imprensa no mundo, cuja mais recente edição foi divulgada nesta terça-feira (21/04).

O Brasil ocupa agora o 107° lugar, entre 180 países listados, à frente do Mali e atrás de Angola (106°), Montenegro (105°) e Moçambique (104°). A primeira posição na lista é da Noruega, seguida por Finlândia, Dinamarca e Suécia, enquanto a Coreia do Norte está na última colocação, à frente do Turcomenistão.

O Brasil mantém a tendência de queda no Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa da RSF. No ano passado, o país já havia caído três posições em relação à edição anterior. A entidade alerta que essa queda deve continuar, "na medida em que o chefe do Executivo segue incentivando ataques a jornalistas e meios de comunicação".

A RSF afirma a eleição de Bolsonaro "marcou a abertura de um período especialmente sombrio para a democracia e a liberdade de imprensa" e que frisou que o presidente "promove sistematicamente um clima de ódio e de desconfiança em relação à imprensa" e que, em meio à pandemia, "o governo federal redobrou os ataques, questionando quase que diariamente a cobertura da crise sanitária".

A entidade também frisa que "o 'gabinete do ódio' que cerca o presidente brasileiro publica ataques em larga escala a jornalistas que fazem revelações sobre políticas do governo" e sublinha que "desde o início da epidemia de coronavírus, Jair Bolsonaro redobrou seus ataques à imprensa, que ele considera responsável por uma 'histeria' destinada a gerar pânico no país".

Outro ponto destacado pela ONG é a concentração da mídia brasileira, "sobretudo nas mãos de grandes famílias, com frequência, próximas da classe política". Além disso, segundo a RSF, "o sigilo das fontes é com frequência questionado e muitos jornalistas investigativos são alvo de processos judiciais abusivos" no Brasil.

"Censura na China é ameaça mundial"

A RSF também alerta que a pandemia de coronavírus está "ampliando" as ameaças à liberdade de imprensa em todo o mundo. A entidade sediada em Paris disse que alguns regimes autoritários se aproveitaram do surto para impor medidas extraordinárias.

Também acusou a China de ter se tornado uma ameaça ao mundo. Segundo a entidade, a supressão à liberdade de imprensa no país foi um dos fatores que aceleraram a disseminação mundial do novo coronavírus. A supressão de informações fez com que o resto do mundo fosse alertado mais lentamente para o problema, levando a doença a se espalhar ainda mais.

"O surto de coronavírus revelou a lição mais importante dessa crise, a de que a censura na China não diz apenas respeito ao povo chinês. Ela também é uma ameaça para qualquer pessoa na Terra", disse o chefe da RSF no Leste Asiático, Cedric Alviani, ao correspondente da DW William Yang.

"Certamente existe uma relação estreita entre o regime e a censura, e o fato de eles terem tentado esconder todas as informações sobre a epidemia durante o primeiro mês é a melhor prova disso", concluiu.

Alviani observa que, por exemplo, no dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a covid-19 está causando uma pandemia, a China censurou uma longa lista de palavras-chave relacionadas ao vírus em suas plataformas de mídia social, como a WeChat, e aplicativos de agregação de notícias, impedindo que as pessoas possam falar livremente sobre o assunto na internet.

Publicado anualmente desde 2002, o Ranking Mundial de Liberdade de Imprensa tem sua metodologia baseada no desempenho em termos de pluralismo, independência da mídia, ambiente e autocensura, arcabouço jurídico, transparência e qualidade das infraestruturas de apoio à produção de informações. Os índices são calculados a partir de um questionário preenchido por especialistas do mundo inteiro.

