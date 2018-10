Clubes alemães estão bem na fita nos torneios da Uefa

Os clubes alemães que representaram a Bundesliga na Champions League e Europa League na temporada passada deram o maior vexame. Alcançaram o acumulado de apenas 9,857 pontos, pouco mais do que os times austríacos, que terminaram com 9,750.

Foi a maior vergonha para o futebol germânico nos últimos cinco anos, durante os quais a Bundesliga costumava obter em média 15 pontos por temporada, o que lhes garantia, até então, um invejável terceiro lugar na tabela oficial de classificação da Uefa, atrás apenas das poderosas ligas da Espanha e da Inglaterra.

Só que, com a pífia campanha da última temporada, a Bundesliga foi ultrapassada pela liga italiana e atualmente está apenas em quarto lugar na classificação geral europeia.

Entretanto, neste ano tudo parece estar caminhando de forma bem diferente. Terminado o primeiro turno da fase de grupos das duas competições (Champions League e Europa League), os clubes alemães estão bem na fita. Já acumulam 7,357 pontos, quase tantos como em toda campanha passada e mais do que seus três principais concorrentes na Europa.

Na pontuação obtida até agora, a Bundesliga aparece em primeiro lugar, na frente das ligas da Espanha (7,285), Itália (6,642) e Inglaterra (6,214). Os times alemães, somadas as duas competições, em 21 jogos acumularam 13 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas – um aproveitamento excepcional de 70%.

Champions League

Dos quatro clubes alemães representados no principal torneio da Uefa, as maiores chances de classificação para o mata-mata das oitavas de final, em fevereiro e março de 2019, estão com o Borussia Dortmund e o Bayern Munique.

Guerreiro festeja gol em jogo do Borussia Dortmund contra o Atlético Madrid

Os auri-negros de Lucien Favre fazem uma campanha fora de série, com três vitórias em três jogos, oito gols marcados, nenhum sofrido. Estão três pontos à frente do Atlético Madrid e devem decidir com o time espanhol quem termina como líder do grupo ao final desta fase.

Por sua vez, os bávaros comandados por Niko Kovac acumulam duas vitórias e um empate, dividindo a liderança com o Ajax Amsterdã. No 2º turno da atual fase pegam Benfica e AEK Atenas em casa e devem decidir a liderança do grupo no confronto com o Ajax na capital holandesa.

Até o Schalke 04, que na Bundesliga faz uma campanha deplorável, tem chances razoáveis de se classificar. Os "azuis reais" de Domenico Tedesco obtiveram até agora uma vitória e dois empates. Estão em segundo lugar no seu grupo, dois pontos atrás do Porto e um à frente do sempre perigoso Galatasaray Istambul. Detalhe: para definir a sua classificação, o Schalke vai ter a vantagem de enfrentar esses dois concorrentes diretos na sua própria casa, a moderna Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

A única equipe alemã cujas chances de se classificar para o mata-mata são muito remotas é o Hoffenheim, do técnico Julian Nagelsmann. Com apenas dois pontos até agora, ocupa apenas o terceiro posto, atrás de Manchester City e Olympique de Lyon. Deve disputar o terceiro lugar, que dá direito aos play-offs da Europa League, com o sempre perigoso Shaktar Donetsk.

Europa League

A maior surpresa, entre os três clubes alemães que disputam a Europa League, é sem dúvida alguma o Eintracht Frankfurt. E isso porque, além de perder o técnico Niko Kovac para o Bayern, o clube ainda viu alguns jogadores que compunham a espinha dorsal da equipe tentarem a sorte em outros clubes da Europa. Foi o caso, por exemplo, de peças importantes, como Boateng, Mascarell e Wolff.

Contudo, o novo treinador, o austríaco Adi Hütter, em curto espaço de tempo conseguiu formar uma equipe homogênea, e os primeiros resultados não tardaram a aparecer. Na Bundesliga, após um ou outro tropeço inicial, o Frankfurt se firmou no sétimo posto da tabela. Na Europa League, pasmem, acumula três vitórias em três jogos e tem tudo para conseguir sua classificação para o mata-mata. Lidera o seu grupo, à frente da Lazio e do Marseille, o que, venhamos e convenhamos, não é pouca coisa.

Schalke 04 enfrenta o Galatasaray em partida válida pela Champions League

Leipzig e Leverkusen, ambos com duas vitórias e uma derrota, terminaram o primeiro turno dessa fase da competição em segundo lugar nos seus respectivos grupos.

A situação mais favorável é a do Leverkusen, porque já está cinco pontos à frente de Ludogorez e AEK Lamaka, seus perseguidores diretos para a segunda vaga do grupo. O próximo compromisso do time comandado por Heiko Herrlich será contra o Zurique na BayArena. Se vencer, encaminha sua classificação.

O Leipzig tem uma tarefa mais difícil. Seu próximo jogo será fora de casa contra o Celtic, que, como todos sabem, é um osso duro de roer. E logo na rodada seguinte, também na casa do adversário, vai encarar o RB Salzburg, atual líder. Serão duas missões difíceis, mas não impossíveis, para o time de Ralf Rangnick.

No frigir dos ovos, é um bom cenário para os representantes da Bundesliga. Basta continuar com o mesmo desempenho apresentado até agora para que o futebol alemão recupere seu terceiro lugar na tabela Uefa das melhores ligas da Europa.

Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Desde 2002, atua nos canais ESPN como especialista em futebol alemão. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit sai às terças. Siga-o no Twitter, Facebook e no site Bundesliga.com.br

