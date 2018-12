Chocolate vaza em fábrica alemã e inunda rua

A história do Calendário de Advento

Como tudo começou

Até o século 16, as crianças recebiam seus presentes no dia de São Nicolau (6 de dezembro). No entanto, o reformador da Igreja, Martinho Lutero, rejeitava a veneração de santos e mudou a tradição. A partir daí, a troca de presentes passou a ser no Natal. Para adoçar esse tempo de espera, os luteranos desenvolveram ao longo dos anos muitos costumes e tradições, como o Adventskalender.