Charge sobre coronavírus em jornal dinamarquês irrita chineses

O mês de janeiro em imagens

Filme brasileiro concorrerá ao Urso de Ouro na Berlinale

O longa "Todos os mortos", dos brasileiros Caetano Gotardo e Marco Dutra, concorrerá na mostra principal do Festival de Cinema de Berlim deste ano. O filme retrata um país em transição, após o fim da escravidão e no início da República e concorrerá com produções como "The Roads Not Taken", da britânica Sally Porter; "Le sel des larmes", do francês Philippe Garrel. (29/01)