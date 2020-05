Cervejaria alemã distribui bebida de graça após queda nas vendas

Uma cervejaria da cidade de Willingen, no oeste da Alemanha, decidiu doar sua produção para evitar jogar fora milhares de litros da bebida que encalhou devido ao fechamento de hotéis e bares em meio à pandemia de covid-19. A medida de restrição levou a queda nas vendas de cerveja em todo o país.

Até esta quinta-feira (07/05), a cervejaria Willinger Brauhaus, no estado de Hessen, no centro-oeste do país, havia distribuído cerca de 2.600 litros de cerveja clara e escura, informou a agência de notícias Reuters.

"É também uma forma de agradecimento às pessoas, e esperamos que elas sejam solidárias assim que reabrirmos, que venham aqui e que nos recomendem", disse o proprietário da cervejaria Franz Mast.

A cerveja distribuída era destinada a restaurantes e hotéis, mas as restrições impostas no país impossibilitaram as entregas normais da cervejaria. Como vários estados da Alemanha estão anunciando medidas de reabertura de restaurantes e bares nas próximas semanas, Mast disse que a cervejaria precisa esvaziar seus tanques e enchê-los com cerveja fresca.

Com um prazo de validade de oito semanas, o tempo estava correndo para o estoque de cerveja não filtrada da cervejaria, informou o jornal local Waldeckische Landeszeitung.

Devido ao sucesso, cervejaria limitou a três o número de garrafas distribuídas por pessoa

A oferta grátis de cerveja foi um sucesso entre os clientes locais. Dezenas de pessoas fizeram fila do lado de fora da cervejaria na quinta-feira, usando máscaras e mantendo a distância social enquanto esperavam para pegar suas garrafas gratuitas.

"Espero que isso ajude a cervejaria, é por isso que estamos aqui. Dessa forma, podemos nos sentar no nosso jardim mais tarde hoje, ao sol, e tomar uma boa cerveja Willinger", disse a cliente Natalie Julius.

Numa publicação no Facebook, a cervejaria anunciou que ficou sem cerveja à tarde, mas prometeu ter mais garrafas prontas para a próxima distribuição na terça-feira. Devido ao sucesso, foi imposto um limite "de três garrafas por pessoa".

A crise do coronavírus afetou particularmente as cervejarias locais da Alemanha. Os estádios e bares de futebol fecharam enquanto os principais festivais de cerveja, incluindo a Oktoberfest da Baviera, foram cancelados.

A Federação dos Cervejeiros Alemães alerta que os fabricantes de produto enfrentam um colapso potencial de vendas, principalmente devido à queda nas exportações para a China e a Itália.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter