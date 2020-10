Cerca de 10% da população mundial pode ter contraído covid-19, diz OMS

Aproximadamente uma em cada dez pessoas pode ter sido infectada com o novo coronavírus, deixando a grande maioria da população mundial vulnerável à covid-19, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (05/10).

Se as estimativas da OMS estiverem corretas, isso significa que mais de 700 milhões de pessoas já foram contaminadas. Oficialmente, 35 milhões de pessoas no planeta contraíram a doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Segundo o diretor-executivo da organização, Michael Ryan, os surtos da infecção estão aumentando em partes do sudeste da Ásia, além de os casos e as mortes estarem aumentando em partes da Europa e na região leste do Mediterrâneo.

"Nossas melhores estimativas atuais apontam que cerca de 10% da população global pode ter sido infectada por este vírus. Varia dependendo do país, varia do meio urbano ao rural, varia dependendo de grupos. Mas o que isso significa é que a vasta maioria do mundo continua em risco", disse Ryan. "Estamos entrando em um período difícil. A doença continua a se espalhar."

Ainda segundo o diretor, de acordo com os estudos sorológicos, o número de pessoas que atualmente tem anticorpos para o coronavírus – ou seja, que já foram infectadas – é relativamente baixo. "Em muitos casos, menor que 10%. Isso quer dizer que, a nível global, 90% ainda está suscetível à doença". Ryan ainda acrescentou que isso mostra que o vírus "ainda tem um longo caminho para queimar".

No final de setembro, o mundo ultrapassou a marca de 1 milhão de mortes por covid-19. Os Estados Unidos seguem como o país mais afetado no mundo, com mais de 209 mil mortes. Em seguida, aparecem o Brasil, com mais de 146 mil óbitos, e Índia, com mais de 102 mil.

