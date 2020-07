Catedral do século 15 pega fogo na França

Um incêndio atingiu neste sábado (18/07) a Catedral de São Pedro e São Paulo de Nantes, no oeste da França. As chamas foram rapidamente controladas, mas deixaram danos significativos na estrutura em estilo gótico que remonta ao século 15. Vitrais e o órgão do templo do século foram destruídos.

Cerca de cem bombeiros participaram das tarefas de combate ao incêndio.

"Os danos estão concentrados no grande órgão, que parece totalmente destruído", disse o diretor departamental dos bombeiros, Laurent Ferlay, que anunciou que o incêndio estava "sob controle".

Segundo ele, o dano não pode ser comparado ao sofrido pela Catedral de Notre-Dame de Paris, devastada por um incêndio em abril de 2019. O teto da Catedral de Nantes aparentemente não foi afetado pelas chamas.

O presidente Emmanuel Macron reagiu ao incêndio em mensagem no Twitter: "Depois de Notre-Dame, a Catedral de São Pedro e São Paulo está em chamas. Apoio aos bombeiros que estão correndo todos os riscos para salvar a joia gótica".

Segundo os bombeiros, órgão foi destruído

Após o incêndio ter sido controlado, o Ministério Público abriu uma investigação por "incêndio voluntário". "Foi aberta uma investigação por incêndio voluntário", disse o promotor da República em Nantes, Pierre Sennes.

Aparentemente, o fogo irrompeu de "três lugares diferentes", de acordo com o responsável. As chamas foram vistas por pessoas que caminhavam perto da catedral no início da manhã. Uma coluna de fumaça negra podia ser vista.

A Catedral de Nantes começou a ser construída em 1434 e só foi concluída em 1891. O local já havia abrigado outros templos durante a época do Império Romano.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a construção sofreu danos durante um bombardeio aliado.

Em 1972, um grande incêndio devastou o telhado, que consistia em uma larga estrutura de madeira. A catedral voltou a receber fiéis em 1985, após 13 anos de obras para reparar os danos. Um novo telhado de concreto armado foi instalado.

