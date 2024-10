Casal tem suspeita de infecção por vírus Marburg na Alemanha

Dois passageiros que estavam a bordo de um trem de alta velocidade foram hospitalizadas ao chegar na cidade alemã de Hamburgo nesta quarta-feira (03/10) devido à suspeita de infecção pelovírus de Marburg, um patógeno similar ao ebola.

A operação da estação central da cidade precisou ser temporariamente suspensa para que os passageiros pudessem ser isolados e levados ao Centro Médico Universitário de Hamburgo, segundo informou a prefeitura da cidade.

Os dois passam por exames para avaliar se há infecção pelo vírus. O Marburg, como é conhecido, pode causar febre alta, hemorragia, falência dos órgãos e outros sintomas semelhantes aos do ebola. Ataxa de mortalidade pode chegar a 88% dependendo da cepa e do gerenciamento do caso.

De acordo com a prefeitura de Hamburgo, um dos passageiros havia trabalhado recentemente em um hospital em Ruanda como parte de um programa de graduação em medicina, onde havia pacientes infectados com o vírus.

O país africano enfrenta o que pode se transformar em um surto da doença desde 27 de setembro. Segundo o Ministério da Saúde de Ruanda, 29 pessoas contraíram o vírus e 11 morreram desde então. Outras 300 estão sendo monitoradas. Parte dos casos foi identificada em profissionais da área da saúde.

Os pacientes internados na Alemanha haviam voado de Ruanda para a cidade alemã de Frankfurt e, de lá, viajaram para Hamburgo de trem. Como eles perceberam sintomas gripais durante a viagem, informaram as autoridades de saúde antes mesmo de chegar à estação.

O local foi imediatamente isolado. Os demais passageiros do trem que podem ter tido contato com os viajantes serão acompanhados.

O que é o vírus de Marburg?

O Marburg pertence à mesma família de patógenos do vírus agente do Ebola. A transmissão acontece principalmente por meio do contato com fluidos corporais de pessoas infectadas, como sangue, saliva e suor. O vírus também pode causar dor muscular, cólicas abdominais, diarreia e vômitos com sangue. Os sintomas geralmente aparecem de forma abrupta.

Atualmente, não há vacina ou tratamento aprovados para conter a disseminação do vírus, segundo a Organização Mundial de Saúde.

O período de incubação do patógeno é de dois a 21 dias, mas os sintomas mais graves costumam aparecer em uma semana.

Vírus de Marburg foi detectado pela primeira vez 1967 na Alemanha, e é um dos mais contagiosos que existem Foto: Science Photo Library/IMAGO

Vírus leva nome de cidade alemã

De acordo com a autoridade de saúde dos EUA, o CDC, a Alemanha não registra um surto da doença desde 1967.

O patógeno leva o nome da cidade alemã de Marburg porque foi identificada pela primeira vez no município, naquele ano, quando cientistas contraíram o vírus de um macaco. Desde então, houve um número limitado de surtos em Angola, na República Democrática do Congo, no Quênia, na África do Sul, na Uganda e em Ruanda.

gq (dpa, afp, agência brasil, dw, ard)