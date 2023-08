Casa natal de Hitler passará por reforma

A casa onde nasceu Adolf Hitler passará por reformas a partir de outubro, informou nesta segunda-feira (21/08) o Ministério do Interior da Áustria.

Após anos de batalhas legais com os proprietários, o governo decidiu em 2019 que o imóvel na cidade de Braunau am Inn, no norte do país, seria transformado em uma central de polícia que deve incluir um centro de treinamentos em direitos humanos.

O governo austríaco se apossou do imóvel em mau estado de conservação em 2016, a fim de evitar que se tornasse um local de peregrinação de neonazistas. A apropriação pôs fim a uma disputa entre Estado e a proprietária do imóvel.

"A reforma está marcada para começar em 2 de outubro de 2023", confirmou um porta-voz do Ministério do Interior austríaco. "Tudo ocorrerá como planejado."

Em linha com a vontade do ditador?

O diretor Günter Schwaiger, que lançará no final de agosto um documentário sobre a casa natal de Hitler intitulado Wer hat Angst vor Braunau? ("Quem tem, medo de Braunau?"), disse que os planos do ministério sempre estarão sob suspeita de estarem "em linha com os desejos do ditador".

Schwaiger menciona a descoberta de um artigo em um jornal local datado de 10 de maio de 1939, segundo o qual Hitler planejava transformar a casa em escritórios das autoridades distritais.

Para o diretor, o fato de a casa se tornar uma central de polícia estaria relacionado aos planos do líder nazista de usar o imóvel como órgão de administração pública. Ele disse que o governo deveria repensar seus planos.

A controversa reforma da casa de esquina de 800 metros quadrados deve custar em torno de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões) e deve ser concluída em 2025. A central de polícia deve entrar em funcionamento em 2026.

O local atrai a atenção de simpatizantes do nazismo de todo o mundo, mesmo que Hitler tenha passado pouco tempo na propriedade. Moradores da região relatam que extremistas de direita costumam viajar para Braunau am Inn para fazer fotografias em frente à casa.

A Alemanha anexou a Áustria em 1938. Apesar do fato de que vários capangas de Hiltler eram de nacionalidade austríaca, assim como o próprio ditador, historiadores afirmam que o país alpino demorou para reconhecer sua responsabilidade no Holocausto e por outros crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Primeiro ano de vida

Hitler, nascido em 20 de abril de 1889, viveu na casa em questão durante seu primeiro ano de vida. Três anos mais tarde, a família se mudou para Passau, no estado alemão da Baviera. Durante a Segunda Guerra Mundial, um oficial nazista comprou o imóvel e o abriu para o público. Anos depois, ao fim da guerra, a casa foi devolvida aos proprietários originais, a família Pommer.

O Ministério do Interior alugava o imóvel desde 1972 por cerca de 5 mil euros por mês. O edifício já abrigou uma biblioteca, um banco e um centro para pessoas com deficiências, que se mudou do lugar em 2011, depois de a proprietária não permitir a realização de obras para melhorar a acessibilidade. Desde então, o prédio de 800 metros quadrados estava vazio.

Não há no local muitas referências ao passado da casa, pintada da cor amarela. Apenas uma pedra de granito, vinda do campo de concentração de Mauthausen e colocada ali em 1989, por ocasião do centenário do nascimento de Hitler, recorda o passado inglório. "Pela paz, liberdade e democracia. Fascismo nunca mais. Milhões de mortos servem de advertência", diz a mensagem cravada na rocha.

