Casa Branca diz que Trump jamais entregará declarações de renda

A Casa Branca disse neste domingo (07/04) que o presidente Donald Trump "jamais" entregará suas declarações de impostos a seus adversários democratas, apesar de um pedido apresentado por uma comissão parlamentar do Congresso.

Trump é o primeiro presidente americano desde Richard Nixon (1969-1974) que se recusa a divulgar sua situação fiscal.

Os democratas aproveitaram sua maioria na Câmara de Representantes para exigir do Tesouro americano na quarta-feira as seis últimas declarações de impostos do presidente americano.

Questionado, num programa do canal Fox News, sobre se os democratas vão obter as declarações, o chefe de gabinete de Trump, Mick Mulvaney, respondeu: "Jamais! E eles não precisam acessá-las".

"É uma questão que já foi debatida durante a eleição presidencial de 2016", disse Mulvaney.

Ele também acusou os democratas de quererem "atenção" com a iniciativa do presidente da Comissão de Levantamento e Fiscalização de Fundos do Congresso, Richard Neal, que pediu às autoridades fiscais as declarações de impostos de Trump dos últimos seis anos.

"Os eleitores sabiam que o presidente poderia ter apresentado suas declarações de impostos, sabiam que ele não havia feito isso e eles o elegeram igualmente e, é claro, é isso que deixa os democratas loucos", acrescentou.

Para justificar seu pedido, os democratas da Câmara dizem que querem ver como a Receita Federal dos EUA (IRS), que é ligada ao Departamentodo Tesouro, realiza a inspeção das declarações do presidente.

O advogado pessoal de Donald Trump, Jay Sekulow, também disse à televisão ABC que a justificativa da comissão "não tem sentido nenhum".

"Podiam perguntar ao IRS que trabalho fazem, quais são os procedimentos de inspeção fiscal. A ideia de que se pode usar o IRS como arma política é incorreta do ponto de vista do Direito e da Constituição", disse.

A acusação de que o pedido é uma manobra política foi refutada por um dos membros da comissão, o democrata Ben Ray Lujan.

Em declarações à Fox, o deputado frisou que "na história recente não foi preciso pedir as declarações de impostos a nenhum presidente" porque "todos eles as divulgaram voluntariamente".

"Trump prometeu, quando era candidato, que divulgaria as suas declarações de impostos. Uma vez eleito [...], recusou fazê-lo", disse.

JPS/efe/lusa

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter