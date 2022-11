Casa Branca critica Trump por jantar com supremacista branco

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi criticado neste sábado (26/11) pela Casa Branca por oferecer um jantar a um supremacista branco em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, na terça-feira.

Trump, que recentemente anunciou sua pré-candidatura pelo Partido Republicano à Casa Branca, recebeu o rapper Kanye West e Nick Fuentes, um ativista de extrema-direita de 24 anos com histórico de comentários racistas e antissemitas. Fuentes teve seu canal no YouTube suspenso por discurso de ódio. Além disso, segundo a organização Liga Antidifamação (ADL, na sigla em inglês), ele também é um negacionista do Holocausto.

West, que agora se intitula como Ye, também está no centro de uma série de polêmicas, entre outras coisas por ter publicado em suas redes sociais declarações antissemitas.

Em um comunicado, o porta-voz da Casa Branca Andrew Bates disse que "a intolerância, o ódio e o antissemitismo não têm absolutamente lugar na América - inclusive em Mar-a-Lago. A negação do Holocausto é repugnante e perigosa e deve ser condenada com força".

Apoiadores de Trump criticam encontro

O ex-presidente foi criticado até mesmo por alguns de seus apoiadores.

"Quero dizer ao meu amigo Donald Trump que ele é melhor do que isso. Mesmo uma visita social de um antissemita como Kanye West e escória humana como Nick Fuentes é inaceitável", escreveu em um tweet David Friedman, que serviu como embaixador de Trump em Israel.

Em uma série de declarações, Trump afirmou que nunca tinha ouvido falar de Fuentes antes do jantar.

"Kanye West queria muito visitar Mar-a-Lago. Nosso jantar era apenas para Kanye e eu, mas ele chegou com um convidado que eu não conhecia e sobre o qual não sabia nada", disse Trump.

le (AFP, ots)