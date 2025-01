Mídia Estados Unidos

Washington Post censurou caricatura de Trump, diz jornalista

04/01/2025 4 de janeiro de 2025

Cartunista acusou renomado diário americano de vetar caricatura que abordava as relações do dono do jornal e bilionário da Amazon, Jeff Bezos, com o presidente eleito dos Estados Unidos. Jornal nega.