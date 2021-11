Em 25 de dezembro de 800, o rei franco Carlos Magno foi coroado imperador romano pelo papa Leão 3º. Seu domínio ia do Mar do Norte aos Abruzos, do Rio Elba até o Ebro, do Lago Balaton até a Bretanha.

Primeiro europeu, bárbaro, guerreiro cristão: muitos adjetivos são associados a Carlos Magno. A coroa selava formalmente o que Carlos já incorporava na prática, há muito tempo: ele imperava sobre grande parte da Europa. Era o único líder com poder suficiente para derrubar o papado. A partir de sua coroação, o papado e o império tornaram-se os principais centros de poder espiritual e temporal da Idade Média. Ao morrer em 814, aos 71 anos, Carlos Magno reinava sobre um território que se estendia do Mar do Norte à região dos Abruzos (Itália), do Rio Elba até o Ebro, do Lago Balaton (Hungria) até a Bretanha. Seus restos mortais encontram-se na catedral da cidade alemã de Aachen, que fora a capital do seu império.