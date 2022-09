Capela de São Jorge, a última morada da rainha Elizabeth 2ª

Quase todos os serviços funerários da família real britânica são realizados na Capela de São Jorge, lugar histórico no Castelo de Windsor onde a rainha do Reino Unido morou e agora terá seu repouso eterno.

O nome "capela" é um pouco enganador, pois a de São Jorge, na Inglaterra, mais parece uma catedral, Dedicada ao padroeiro da Inglaterra, ela tem 72 metros de comprimento, se situa Castelo de Windsor, residência da rainha Elizabeth 2ª, , e é tradicionalmente a igreja de casamentos, batismos e luto da família real britânica.

Harry e Meghan Markle se casaram lá, seu filho, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, bisneto de Elizabeth 2ª e do príncipe Philip, também foi batizado nela. E numerosos membros da família real estão enterrados no local, como Henrique 8º.

A ordem para a construção da primeira Capela de São Jorge foi dada pelo rei Henrique 3º, no início do século 13. Em 1475, Eduardo 4º decidiu construir uma nova igreja maior. No entanto, as obras se arrastaram por cinco décadas, e ela permaneceu sem teto até 1528.

"Estilo perpendicular" impressiona com suas austeras linhas retas Foto: Liszt Collection/picture alliance

Construída em arenito claro, com grandes janelas e arcos de apoio decorados, em níveis diferentes, ela é uma das igrejas góticas tardias mais importantes do mundo. O assim chamado "estilo perpendicular", com suas rígidas linhas horizontais e verticais, era típico das catedrais inglesas da época. No século 19, aproveitando amplas reformas na igreja, foi construída a cripta real.

Os Cavaleiros da Rainha

No interior, destacam-se as bancadas do coro magnificamente esculpidas em carvalho para os cavaleiros da Ordem da Jarreteira. Sobre seus assentos estão penduradas as bandeiras dos atuais membros, bem como os brasões de mais de 700 ex-integrantes da ordem.

A Capela de São Jorge foi usada pelos Cavaleiros da Jarreteira para suas cerimônias. Seu nome remonta ao militar e padroeiro nacional São Jorge. Desde 1833, os integrantes da ordem são chamados de Cavaleiros Militares de Windsor. O príncipe Philip também era membro da ordem, que, segundo a especialista em nobreza Julia Melchior, é "a mais respeitada do reino e uma das mais respeitadas da Europa".

À esquerda, bandeiras sobre os assentos dos membros da Ordem da Jarreteira Foto: DAVIDHERRAEZ CALZADA/Zoonar/picture alliance

A rainha era a grã-mestre e usava a ordem para vincular a si os cavaleiros, em sua maioria membros de outras casas reais − um privilégio, segundo Melchior. A sociedade se reúne uma vez por ano na capela-mor de São Jorge, onde o caixão do príncipe Philip ficou durante seu funeral, em 2021. Sua corrente de medalhas foi colocada no altar, assim como todas as suas medalhas e condecorações militares.

Capela de casamentos

Apesar de seus 800 lugares, a capela é destinada a eventos mais intimistas. Os muros do Castelo de Windsor impedem que espectadores tenham acesso à frente da igreja. Ao contrário da Abadia de Westminster, no centro de Londres, diante de cuja porta multidões podem se reunir. Também nela acontecem casamentos e serviços funerários para monarcas e seus herdeiros ao trono.

Casamento de Harry e Meghan em 2018, na Capela de São Jorge Foto: Owen Humphreys/ZUMA Wire/imago images

O príncipe William e a duquesa Kate se casaram na abadia em 29 de abril de 2011, diante de 1.900 convidados. Já o casamento dos pais de William, o então príncipe Charles e Diana, foi um evento de Estado, com mais de 3.500 convidados, na ainda maior Catedral de São Paulo.

Harry e Meghan, por outro lado, celebraram seu casamento na capela de São Jorge de forma relativamente íntima, com 600 convidados. O atual rei britânico, Charles 3º, casou-se com sua segunda esposa, Camilla Parker-Bowles, hoje rainha consorte, também na Capela de Windsor, mas sem grande alarde.

Última morada da realeza

Quase todos os serviços fúnebres para membros da família real foram realizados na Capela de São Jorge. Embora Elizabeth Bowes-Lyon, popularmente conhecida como "Rainha Mãe", tenha sido velada publicamente em Londres, houve um serviço fúnebre na capela de Windsor apenas para os familiares. Por sua vez, a princesa Diana não recebeu essa honra, como esposa divorciada de Charles: o serviço fúnebre da "rainha dos corações" transcorreu na Abadia de Westminster.

No Mausoléu Real Frogmore estão os restos mortais do príncipe Albert, marido da rainha Victoria Foto: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance

Muitos membros da família real, especialmente princesas e príncipes, estão enterrados no cemitério privado de Frogmore. É uma propriedade na área do Castelo de Windsor, cujo nome vem das rãs coaxantes que vivem na área pantanosa. Ali também fica o Mausoléu Real, onde descansam a rainha Victoria e seu marido, o príncipe Albert.

Membros da família de alto escalão, como George 3º, George 4º, a "rainha mãe", Margaret, irmã de Elizabeth 2ª, e o príncipe Philip estão enterrados na Capela de São Jorge. Agora, Elizabeth 2ª também encontra ali seu último descanso, ao lado do marido, morto em 2021.