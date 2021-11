24 janelinhas e 24 surpresas: o calendário do Advento ajuda a alegrar a espera pelo Natal. A tradição, que vem do século passado, é tipicamente alemã, mas já ganhou popularidade em outros países.

Não só as crianças, em toda a Alemanha, adoram o Adventskalender (Calendário de Advento), mas também os adultos se divertem. Os calendários – que podem ser comprados prontos ou confeccionados em casa, e preenchidos com doces, presentes ou brinquedos – têm uma legião de fãs. A história por trás dessa tradição tipicamente alemã começou no século 20, entre os protestantes.