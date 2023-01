Câmara dos EUA tenta superar caos e eleger presidente

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai tentar eleger mais uma vez seu novo presidente nesta quarta-feira (04/01), depois de ter falhado na véspera, pela primeira vez em cem anos, em uma sessão marcada por fortes tensões nas fileiras republicanas.

O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de debelar a revolta de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que o consideram moderado demais. Nesta quarta, McCarthy fracassou novamente em uma nova votação.

A última vez que foi preciso mais de uma rodada para eleger um presidente no início de uma nova sessão do Congresso foi há um século, em 1923.

Os republicanos, que obtiveram uma apertada maioria dos assentos na Câmara, pretendem usar essa vantagem para abrir uma série de investigações que têm como alvo o atual presidente americano, o democrata Joe Biden.

Mas, antes disso, precisam chegar a um acordo sobre quem irá presidir a Câmara dos Representantes, para que os legisladores possam prestar juramento.

Após o fim da sessão de ontem, Trump criticou a agitação dentro do Partido Republicano. "Há tanta turbulência desnecessária no Partido Republicano", postou Trump em sua plataforma Truth Social na terça-feira, insistindo em culpar o senador Mitch McConnell pelas divisões, e sem mencionar McCarthy ou o caos da Câmara.

Eleição requer maioria de 218 votos

A eleição do presidente da Câmara, chamado em inglês de speaker, terceira figura mais importante da política americana, requer uma maioria de 218 votos.

McCarthy não alcançou esse número, após três rodadas de votação na terça e em mais uma na quarta, devido à oposição de cerca de 20 congressistas partidários de Trump.

"A realidade é que o representante Kevin McCarthy não tem os votos", disse Byron Donalds, da Flórida, em comunicado antes do encerramento da sessão na terça-feira.

A candidatura de McCarthy conta com um apoio amplo dentro do seu partido. De fato, o anúncio de sua indicação na terça-feira no plenário foi recebido com aplausos de pé nas fileiras republicanas.

No entanto, no início da terceira rodada, o desconforto era palpável. Republicanos mais moderados estavam pedindo a seus colegas que apoiassem McCarthy.

Ao longo das votações, o partido de Biden se uniu em torno da candidatura do líder democrata Hakeem Jeffries, aplaudindo-o sob gritos de "Hakeem, Hakeem, Hakeem!". Mas ele não tem votos suficientes para ser eleito.

A eleição do presidente da Câmara dos Representantes pode ser decidida em horas, ou levar semanas. Em 1856, demorou dois meses.

Nesta quarta-feira, o presidente Biden chamou de "vergonhoso" o bloqueio à eleição do novo líder da Câmara de Representantes.

