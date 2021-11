A burocracia ajuda as pessoas, porém às vezes também acaba com seus nervos. Ela é um verdadeiro sistema na Alemanha. Burocracia quer dizer que as leis valem para todos. Perante a lei, somos todos iguais.

Bem, o termo burocracia vem do francês e a coisa em si foi inventada pelos egípcios. Já 3 mil anos antes de Cristo, eles tinham uma burocracia altamente desenvolvida. Mas foram os alemães que a transformaram num sistema, o qual regula maravilhosamente todos os aspectos da vida, em benefício de todos.