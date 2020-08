Briga entre Grécia e Turquia cria novo dilema para UE

Em 1º de agosto, um navio de guerra turco e um grego chegaram a ficar perigosamente próximos no Mediterrâneo Oriental. A França enviou navios de guerra para ajudar Atenas. Assim, três países que, na verdade, são parceiros na Otan, estavam envolvidos nesse impasse.

Na quarta-feira (26/08), o governo grego anunciou que faria uma manobra de três dias com França, Itália e Chipre. Pouco depois, segundo informações de Ancara, dois navios de guerra turcos realizaram um exercício militar com um contratorpedeiro americano.

A disputa pelas reservas de gás natural no leste do Mediterrâneo ferve há meses. A última escalada alarmou a UE. A Alemanha, como atual ocupante da presidência do Conselho da UE, tenta mediar: "Ninguém quer resolver este conflito militarmente", disse o ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, após conversas com os dois governos.

A origem do conflito remonta a quase cem anos. Após a Primeira Guerra Mundial, o território da Turquia foi estabelecido em 1923, através do Tratado de Lausanne. O estado sucessor do Império Otomano perdeu todas as ilhas do Egeu para a Grécia. Desde então, Atenas e Ancara disputam a zona econômica exclusiva entre as ilhas gregas e a costa turca.

A guerra quase estourou em 1996, quando comandos turcos invadiram uma ilha grega inabitada. Em 2000, a UE voltou a definir as fronteiras marítimas máximas a favor da Grécia. Mas já há alguns anos, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem reivindicado a revisão dos tratados. A Grécia, por outro lado, reclama das ambições de poder de Erdogan e insiste na divisão atual.

Ponto de passagem de fronteira no meio da capital de Chipre, Nicósia, entre parte turca e parte grega

Chipre é conflito congelado

Outro ponto de discórdia é o Chipre, dividido na prática desde que a Turquia ocupou a parte norte da ilha, em 1974. Apesar dos esforços de mediação dos europeus, o conflito persiste "congelado" e tem um impacto negativo nas relações da Turquia com a UE, que acolheu a nação-ilha de língua grega como membro em 2004. A disputa começou a ferver novamente depois que navios turcos começaram a fazer perfurações de petróleo no mar próximo à costa norte do Chipre.

Os EUA assumiram logo uma posição – mas não a favor da Turquia: no final do ano passado, o país suspendeu o embargo de armas ao Chipre – no interesse da segurança energética da Europa, segundo a justificativa americana. Há alguns meses, navios de guerra americanos chegaram à região, fazendo com que o navio-sonda turco Oruc Reis recuasse. A empresa americana Exxon-Mobile atua na região.

Em novembro de 2019, a Turquia e o governo da Líbia reconhecido pela ONU, sob o comando do primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, assinaram um memorando de entendimento. A redistribuição das zonas econômicas exclusivas no Mediterrâneo Oriental formulada no documento dá à Turquia o direito aos recursos minerais no fundo do mar desde a ilha de Creta até o leste de Rodes.

Os governos de Atenas e Nicósia protestaram, e a UE ficou ao lado deles. A situação jurídica aqui é complicada, mas, em última análise, a Líbia e a Turquia não têm permissão para concluir um acordo às custas de terceiros sem aprovação internacional.

Enquanto isso, o governo de Atenas concordou em cooperar com o Egito na exploração de reservas de gás natural no Mediterrâneo Oriental, o que vai contra o tratado da Turquia com a Líbia.

Presidente turco, Erdogan, e premiê da Líbia, Fayez al-Sarraj, assinaram memorando redistribuindo direitos no Mediterrâneo.

Turquia cada vez mais isolada

Em janeiro passado, Grécia, Chipre e Israel também assinaram um acordo para construir um gasoduto submarino de quase 2 mil quilômetros que transportará grandes quantidades de gás natural para a Europa – contornando a Turquia.

Além disso, Grécia, Chipre, Israel, Egito, Itália, Jordânia e os palestinos estão unidos no Fórum do Gás para o Mediterrâneo Oriental (EMGF), que os EUA também apoiam. A Turquia, que ficou de fora, denuncia o grupo como um clube antiturco. Mais tarde, os Emirados Árabes Unidos, que rivalizam com a Turquia, também se uniram ao grupo.

Em vista dessa constelação internacional, a Turquia parece estar contra a parede. Ancara tem todos os motivos para criticar a distribuição dos direitos marítimos e poderia reivindicar isso na Corte Internacional de Justiça em Haia.

Em vez disso, Erdogan tenta fazer cumprir suas reivindicações de forma militar, com veleidades de grande potência, e promete a seus seguidores uma espécie de novo grande império turco em terra e no mar. Mas seus slogans nacionalistas fazem com que internacionalmente as fileiras contra ele se fechem com ainda mais força.

No encontro com seu homólogo alemão, o ministro do Exterior turco, Mevlut Cavusoglu, sinalizou sua disposição em aceitar a mediação da UE. Mas o bloco europeu enfrenta um dilema: por um lado, Bruxelas tratou a Turquia com luvas de pelica durante anos, porque vive sob a constante ameaça de que Ancara possa rescindir o acordo de refugiados e abrir as portas para a Europa. Por outro lado, a UE está comprometida com os seus países membros, Grécia e Chipre.

No curto prazo, a situação poderia ser neutralizada por meio de movimentos políticos, como a integração dos turcos ao EMGF. No médio prazo, entretanto, apenas uma rodada internacional de negociações sobre reivindicações de direito marítimo na região ajudará.