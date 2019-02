Brexit força companhia aérea britânica à falência

Com Brexit, vila alemã vira centro da União Europeia

Um campo é o centro geográfico da UE

Inicialmente ela pensou que a localização exata atingiria o terreno do vizinho, mas o filho dela enviou-lhe uma mensagem com o mapa e as coordenadas exatas: o novo centro geográfico da UE será no meio de um campo de colza dela. "O fato de que isso só esteja acontecendo por causa desse Brexit eu considero uma vergonha", disse ela.