Brasileiros repatriados da China não têm novo coronavírus

A evolução do surto de coronavírus

Cancelamento das festas

As festividades do Ano Novo Lunar na China começaram em 25 de janeiro. Para conter o surto, as autoridades cancelaram muitos eventos, já que milhões de chineses viajam e participam das celebrações públicas. O número de mortos subiu para 41, com mais de 1.300 infectados em todo o mundo – especialmente na China. Os cientistas esperam ter as primeiras vacinas contra o coronavírus em três meses.