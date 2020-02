Brasileiro "Meu nome é Bagdá" é premiado na Berlinale

O Festival de Cinema de Berlim em 2020

King Vidor na Retrospectiva

No centro da seção Retrospectiva está o diretor americano King Vidor (à esq., com Audrey Hepburn e Jeremy Brett durante a filmagem de "Guerra e paz" em 1955). O texano (1894-1982) começou na era do cinema mudo, e em 1928 criou uma obra épica com "A turba". Contudo, também se afirmou no filme sonoro com obras-primas como "Duelo ao sol" (1947) e "Homem sem rumo" (1955).