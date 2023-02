Brasil envia bombeiros para atuar em resgates na Turquia

Bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo embarcam nesta quarta-feira (08/02) em um voo rumo à Turquia para auxiliar no resgate de vítimas do terremoto que atingiu o país e a Síria. O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter já matou mais de 11 mil pessoas, e a ONU estima que esse número chegue a 20 mil.

A equipe de 41 pessoas inclui 22 bombeiros de São Paulo, seis de Minas Gerais e seis do Espírito Santo, além de dois médicos militares e dois integrantes da Defesa Civil de São Paulo. Também irão na missão quatro cães farejadores.

Os profissionais levarão equipamentos específicos para a busca e resgate em estruturas que colapsaram, como escoras e ferramentas hidráulicas e pneumáticas. A equipe e os equipamentos serão transportados em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), em uma missão coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Itamaraty.

No dia do terremoto, o Itamaraty divulgou uma nota e afirmou que iria buscar maneiras de ajudar as vítimas. "Por meio da Agência Brasileira de Cooperação e em coordenação com os países das áreas atingidas, o governo brasileiro está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas pelo terremoto", havia informado a pasta. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos.

Com a iniciativa, o Brasil se soma a diversos outros países que já enviaram equipes de apoio e resgate à área atingida pelo terremoto. A União Europeia (UE), além de 19 de seus países-membros, já mobilizaram equipes. A Alemanha enviou um time de 50 profissionais e sete cães farejadores, e está preparando o envio de geradores de emergência, barracas e equipamentos para tratamento de água.

Os Estados Unidos enviaram cerca de 100 bombeiros e engenheiros de estrutura de Los Angeles, além de seis cães farejadores. O governo de Israel anunciou o envio de 150 profissionais, entre engenheiros, médicos e assistentes sociais. Rússia, China, Grécia, Líbia, Paquistão, Índia, Reino Unido e Austrália também anunciaram o envio de equipes ao local do terremoto.

ea/bl (ots)